Южные регионы пожаловались на рост стоимости удобрений

«В мае аммофос (один из основных видов фосфорного удобрения) стоил 52 590 руб. за 1 т – это вдвое дороже, чем год назад. Карбамид подорожал на 38% (до 17 600 руб.), а сульфоаммофос – на 96% до 34 290 руб.», – говорит Ситников. Только за один месяц (с апреля по май), по его словам, эти удобрения выросли в цене на 3%, 19% и 32% соответственно.