Южные регионы пожаловались на рост стоимости удобрений

Южные регионы пожаловались на рост стоимости удобренийЭто может повлиять на качество зерна и объем урожая
Администрации Краснодарского и Ставропольского края пожаловались в Минсельхоз на существенный рост цен на минеральные удобрения. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника оперативного штаба при ведомстве, в котором и обсуждался этот вопрос 3 июня. Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников эту информацию подтвердил. В Минсельхозе Краснодарского края также подтвердили факт обращения в министерство. Ситников добавил, что его ведомство обратилось по этому поводу еще и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
«В мае аммофос (один из основных видов фосфорного удобрения) стоил 52 590 руб. за 1 т – это вдвое дороже, чем год назад. Карбамид подорожал на 38% (до 17 600 руб.), а сульфоаммофос – на 96% до 34 290 руб.», – говорит Ситников. Только за один месяц (с апреля по май), по его словам, эти удобрения выросли в цене на 3%, 19% и 32% соответственно.