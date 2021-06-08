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Южные регионы пожаловались на рост стоимости удобрений

Это может повлиять на качество зерна и объем урожая
Екатерина Бурлакова
Антон Подгайко / РИА-Новости

Администрации Краснодарского и Ставропольского края пожаловались в Минсельхоз на существенный рост цен на минеральные удобрения. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника оперативного штаба при ведомстве, в котором и обсуждался этот вопрос 3 июня. Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников эту информацию подтвердил. В Минсельхозе Краснодарского края также подтвердили факт обращения в министерство. Ситников добавил, что его ведомство обратилось по этому поводу еще и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«В мае аммофос (один из основных видов фосфорного удобрения) стоил 52 590 руб. за 1 т – это вдвое дороже, чем год назад. Карбамид подорожал на 38% (до 17 600 руб.), а сульфоаммофос – на 96% до 34 290 руб.», – говорит Ситников. Только за один месяц (с апреля по май), по его словам, эти удобрения выросли в цене на 3%, 19% и 32% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных