«Утконос» начал торговать бытовой техникой и электроникой

«Утконос» включил в ассортимент новую для себя категорию товаров – бытовую технику и электронику, сообщил представитель компании. Пока там представлено 400 наименований товара, к концу года их число увеличится до 4300. По данным компании, на эти товары придется 7% (в количестве наименований) от всего непродовольственного ассортимента «Утконоса». Сейчас в ассортименте там представлены электрочайники, кофемашины, кухонные весы, мясорубки, соковыжималки и проч. К концу года «Утконос» также начнет возить технику для дома (пылесосы, утюги) и др.