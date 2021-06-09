«Утконос» начал торговать бытовой техникой и электроникой

«Утконос» начал торговать бытовой техникой и электроникойЭто позволит компании перестать терять долю рынка, считают эксперты
«Утконос» включил в ассортимент новую для себя категорию товаров – бытовую технику и электронику, сообщил представитель компании. Пока там представлено 400 наименований товара, к концу года их число увеличится до 4300. По данным компании, на эти товары придется 7% (в количестве наименований) от всего непродовольственного ассортимента «Утконоса». Сейчас в ассортименте там представлены электрочайники, кофемашины, кухонные весы, мясорубки, соковыжималки и проч. К концу года «Утконос» также начнет возить технику для дома (пылесосы, утюги) и др.
«Утконос» принадлежит компании «Новый импульс – 50», которой владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным Data Insight за 2020 г., «Утконос» занимает 8-е место среди онлайн-магазинов с долей рынка в 5,8%. Продажи компании по итогам прошлого года составили 16,4 млрд руб., что на 66% больше, чем в 2019 г. При этом чистый убыток за этот период вырос на 34,3% до 3,9 млрд руб.