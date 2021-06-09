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«Утконос» начал торговать бытовой техникой и электроникой

Это позволит компании перестать терять долю рынка, считают эксперты
Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова
Клиенты хотят получать с быстрой доставкой более широкий ассортимент, чем предлагают традиционные сервисы доставки продуктов /Максим Стулов / Ведомости

«Утконос» включил в ассортимент новую для себя категорию товаров – бытовую технику и электронику, сообщил представитель компании. Пока там представлено 400 наименований товара, к концу года их число увеличится до 4300. По данным компании, на эти товары придется 7% (в количестве наименований) от всего непродовольственного ассортимента «Утконоса». Сейчас в ассортименте там представлены электрочайники, кофемашины, кухонные весы, мясорубки, соковыжималки и проч. К концу года «Утконос» также начнет возить технику для дома (пылесосы, утюги) и др.

«Утконос» принадлежит компании «Новый импульс – 50», которой владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным Data Insight за 2020 г., «Утконос» занимает 8-е место среди онлайн-магазинов с долей рынка в 5,8%. Продажи компании по итогам прошлого года составили 16,4 млрд руб., что на 66% больше, чем в 2019 г. При этом чистый убыток за этот период вырос на 34,3% до 3,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных