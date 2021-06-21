Продажи масок и перчаток в Москве снова растут

Продажи масок и перчаток в Москве снова растутЭто связано с новыми коронавирусными ограничениям, которые были введены в российской столице
Спрос на средства индивидуальной защиты в аптечных сетях и у онлайн-ритейлеров с момента введения мэром Москвы Сергеем Собяниным новых коронавирусных ограничения в столице резко вырос. Об этом «Ведомостям» сообщили представители компаний. Если 11 июня в аптечной сети «36,6» в Москве было продано 28 948 масок и 3 229 пар перчаток, то на следующий день, когда и было объявлено об ужесточении режима, компания реализовала уже 30 513 и 3 559 единиц товаров, соответственно. Ее представитель уточнил, что пик продаж перчаток пришелся на 15 июня, тогда было куплено 4 431 пар, после чего показатель начал снижаться. Продажи масок росли каждый день. К примеру, 17 июня было реализовано уже 35 975 штук. Аналогичная ситуация сложилась и в сети «Ригла». По словам ее коммерческого директора Наталья Бурдиной, в период с 12 по 17 июня продажи масок выросли на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Абсолютные цифры она не назвала. Похожую тенденцию «Ведомостям» подтвердили и сотрудники двух других московских аптечных сетей.
Количество заказов на одноразовые маски в Москве и Московской области на Wildberries с 12 по 17 июня увеличилось в 2,2 раза, рассказал представитель компании. Кроме этого, на 50% вырос спрос на одноразовые перчатки, на 48% — на пульсоксиметры, на 80% — на кожные антисептики. В «Яндекс.Маркете», по словам представителя компании, за аналогичный период также наблюдается увеличение спроса на маски и перчатки – продажи растут на 30-40% ежедневно. Абсолютные цифры в Wildberries и «Яндекс.Маркете» также не назвали.
При это опрошенные «Ведомостями» компании и эксперты не ожидают возникновения дефицита такой продукции, как это было в прошлом году. Весной 2020 г., когда в стране на фоне ажиотажного спроса масок в аптеках не осталось вообще, Минпромторг поручил регионам увеличить их производство, напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В итоге выпуском масок занялись ателье, производители одежды и ряд других непрофильных предприятий. Кроме этого, министерство организовало закупку китайских масок, выделив на это несколько миллиардов рублей, продолжает Шуляк. По его словам, сейчас на складах предприятий, а также аптечных сетей и интернет-компаний достаточно запасов, чтобы удовлетворить повышенный спрос.
С этим согласен и гендиректор «36,6» Александр Кузин, который также считает, что дефицита масок возникнуть не должно. Он отмечает, что сейчас уровень заболеваемости в Москве соответствует показателям весны прошлого года, когда также был повышенный спрос на средства индивидуальной защиты. При этом такого же ажиотажа, вызванного отчасти паникой, среди потребителей не наблюдается. Повышенный спрос на маски хоть и есть, но он гораздо скромней, чем в 2020 г., продолжает Кузин.
Новые ограничительные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Москве были введены Собяниным с 13 июня. С этого момента запрещенно посещать зоопарки и детские игровые комнаты. Закрыты фудкорты в торговых центрах, аттракционы в крупных парках и на природных территориях, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений и так далее. С 18 июня приостановлено проведение концертов и других мероприятий на 1000 и более человек.
18 июня в Москве было зафиксировано 9056 случаев заболеваний коронавирусом – это один из самых высоких показателей за все время пандемии. Предыдущий максимум заболевших за сутки был зафиксирован 27 октября 2020 г., тогда было подтверждено 9536 случая заболевания COVID-19. 19 июня выявлено 8305 новых заболевших, а 20 июня – 7584.