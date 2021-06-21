Продажи масок и перчаток в Москве снова растут

Спрос на средства индивидуальной защиты в аптечных сетях и у онлайн-ритейлеров с момента введения мэром Москвы Сергеем Собяниным новых коронавирусных ограничения в столице резко вырос. Об этом «Ведомостям» сообщили представители компаний. Если 11 июня в аптечной сети «36,6» в Москве было продано 28 948 масок и 3 229 пар перчаток, то на следующий день, когда и было объявлено об ужесточении режима, компания реализовала уже 30 513 и 3 559 единиц товаров, соответственно. Ее представитель уточнил, что пик продаж перчаток пришелся на 15 июня, тогда было куплено 4 431 пар, после чего показатель начал снижаться. Продажи масок росли каждый день. К примеру, 17 июня было реализовано уже 35 975 штук. Аналогичная ситуация сложилась и в сети «Ригла». По словам ее коммерческого директора Наталья Бурдиной, в период с 12 по 17 июня продажи масок выросли на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Абсолютные цифры она не назвала. Похожую тенденцию «Ведомостям» подтвердили и сотрудники двух других московских аптечных сетей.