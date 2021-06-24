Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны

Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораныНовые правила не позволят обслуживать их в заведениях общепита
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и уполномоченному по защите прав предпринимателей столицы Татьяне Минеевой с просьбой разрешить иностранцам и иногородним гражданам посещать рестораны без QR-кодов. Соответствующие письма были отправлены адресатам вечером 23 июня. «Ведомости» ознакомились с их копиями. Из них следует, что АТОР предлагает пускать иногородних и иностранных гостей столицы в рестораны и кафе при предъявлении документов, подтверждающих их временное нахождение в Москве (паспорт, билеты на транспорт и проч).
В письмах сказано, что АТОР обеспокоена принятием мэром Москвы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер, которые приостанавливают оказания услуг общественного питания людям без наличия QR-кода. «Такая мера станет трудновыполнимой для иногородних и иностранных гостей столицы, которые не подлежат обязательному вакцинированию и не могут получить результаты ПЦР теста с QR-кодом», — сказано в документах. В итоге АТОР делает вывод, что новые правила не позволят обслуживать иностранцев, прибывающих в Москву, в заведениях общепита. «Ведомости» ожидают комментария мэрии Москвы.
22 июня Собянин выпустил новый указ, согласно которому попасть в рестораны в российской столице смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, или переболевшие им в течение полугода, или при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного три дня. Точки общепита обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, с помощью которых можно будет посетить заведения. Эти меры уже вызвали недовольства участников ресторанной отрасли, которые заявили, что они приведут к существенным убыткам и снижению количества посетителей.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что никаких исключений для отдельных категорий граждан не будет. «Когда россияне приезжают за границу, с них требуют QR -код, в России то же самое», — говорит он. Бухаров напоминает, что для иностранцев уже есть определенные послабления – они могут питаться в ресторане при гостинице, в которой проживают. А кроме того, по прилете в Россию они все равно сдают ПЦР-тест в аэропорту, поэтому при отрицательном результате доступ к заведениям общепита на несколько дней им будет обеспечен, резюмирует он.