Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что никаких исключений для отдельных категорий граждан не будет. «Когда россияне приезжают за границу, с них требуют QR -код, в России то же самое», — говорит он. Бухаров напоминает, что для иностранцев уже есть определенные послабления – они могут питаться в ресторане при гостинице, в которой проживают. А кроме того, по прилете в Россию они все равно сдают ПЦР-тест в аэропорту, поэтому при отрицательном результате доступ к заведениям общепита на несколько дней им будет обеспечен, резюмирует он.