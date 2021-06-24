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Туроператоры просят пустить иностранцев и иногородних в рестораны

Новые правила не позволят обслуживать их в заведениях общепита
Вера Кузьмина
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и уполномоченному по защите прав предпринимателей столицы Татьяне Минеевой с просьбой разрешить иностранцам и иногородним гражданам посещать рестораны без QR-кодов. Соответствующие письма были отправлены адресатам вечером 23 июня. «Ведомости» ознакомились с их копиями. Из них следует, что АТОР предлагает пускать иногородних и иностранных гостей столицы в рестораны и кафе при предъявлении документов, подтверждающих их временное нахождение в Москве (паспорт, билеты на транспорт и проч).

В письмах сказано, что АТОР обеспокоена принятием мэром Москвы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер, которые приостанавливают оказания услуг общественного питания людям без наличия QR-кода. «Такая мера станет трудновыполнимой для иногородних и иностранных гостей столицы, которые не подлежат обязательному вакцинированию и не могут получить результаты ПЦР теста с QR-кодом», — сказано в документах. В итоге АТОР делает вывод, что новые правила не позволят обслуживать иностранцев, прибывающих в Москву, в заведениях общепита. «Ведомости» ожидают комментария мэрии Москвы.

22 июня Собянин выпустил новый указ, согласно которому попасть в рестораны в российской столице смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, или переболевшие им в течение полугода, или при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного три дня. Точки общепита обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, с помощью которых можно будет посетить заведения. Эти меры уже вызвали недовольства участников ресторанной отрасли, которые заявили, что они приведут к существенным убыткам и снижению количества посетителей.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что никаких исключений для отдельных категорий граждан не будет. «Когда россияне приезжают за границу, с них требуют QR -код, в России то же самое», — говорит он. Бухаров напоминает, что для иностранцев уже есть определенные послабления – они могут питаться в ресторане при гостинице, в которой проживают. А кроме того, по прилете в Россию они все равно сдают ПЦР-тест в аэропорту, поэтому при отрицательном результате доступ к заведениям общепита на несколько дней им будет обеспечен, резюмирует он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных