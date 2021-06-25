«Аэроэкспресс» запустил на сайте продажу авиабилетов

«Аэроэкспресс» запустил на сайте продажу авиабилетовВ будущем это станет дополнительным источником дохода в условиях кризиса авиаперевозок
Компания «Аэроэкспресс», которая доставляет пассажиров из Москвы электричками до столичных аэропортов, теперь торгует и авиабилетами на зарубежные и внутрироссийские направления. «Сервис агрегирует предложения GDS (международных глобальных систем бронирования) и чартерных перевозчиков. Это фактически все существующие авиакомпании», – поясняет пресс-секретарь «Аэроэкспресса» Наталья Саксонина. Новый функционал реализован совместно с одним из крупнейших тревел-агентств (ОТА) – Biletix.ru, подтвердил «Ведомостям» его управляющий директор Александр Мишин. Фактически именно Biletix.ru будет продавать авиабилеты через сайт «Аэроэкспресса», но и железнодорожный перевозчик планирует заработать на этой услуге за счет внутренних взаиморасчетов с ОТА, поясняет Саксонина. На сайте «Аэроэкспресса» также можно будет купит комбинированный билет «электричка + самолет».
Запуск нового сервиса – это шаг в поисках дополнительных источников дохода для компании, признаются там. Ведь в пандемийный 2020 год пассажиропоток перевозчика пострадал не меньше, чем трафик авиаперевозчиков. Пассажиропоток «Аэроэкспресса» в 2020 г. упал на 56% по сравнению с 2019 г. В 2019 г. экспресс-поезда и автобусы подвезли до аэропортов московского авиаузла («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») 12,2 млн человек, а в 2020 г. – только 5,4 млн. По данным СПАРК, выручка компании в прошлом году упала в 1,6 раза до 3 млрд руб., чистый убыток составил 1,5 млрд руб. В самой компании финансовые результаты не раскрыли.