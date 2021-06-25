«Аэроэкспресс» запустил на сайте продажу авиабилетов

Запуск нового сервиса – это шаг в поисках дополнительных источников дохода для компании, признаются там. Ведь в пандемийный 2020 год пассажиропоток перевозчика пострадал не меньше, чем трафик авиаперевозчиков. Пассажиропоток «Аэроэкспресса» в 2020 г. упал на 56% по сравнению с 2019 г. В 2019 г. экспресс-поезда и автобусы подвезли до аэропортов московского авиаузла («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») 12,2 млн человек, а в 2020 г. – только 5,4 млн. По данным СПАРК, выручка компании в прошлом году упала в 1,6 раза до 3 млрд руб., чистый убыток составил 1,5 млрд руб. В самой компании финансовые результаты не раскрыли.