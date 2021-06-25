Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Аэроэкспресс» запустил на сайте продажу авиабилетов

В будущем это станет дополнительным источником дохода в условиях кризиса авиаперевозок
Анастасия Львова
Железнодорожный перевозчик планирует заработать на этой услуге за счет внутренних взаиморасчетов /Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Аэроэкспресс», которая доставляет пассажиров из Москвы электричками до столичных аэропортов, теперь торгует и авиабилетами на зарубежные и внутрироссийские направления. «Сервис агрегирует предложения GDS (международных глобальных систем бронирования) и чартерных перевозчиков. Это фактически все существующие авиакомпании», – поясняет пресс-секретарь «Аэроэкспресса» Наталья Саксонина. Новый функционал реализован совместно с одним из крупнейших тревел-агентств (ОТА) – Biletix.ru, подтвердил «Ведомостям» его управляющий директор Александр Мишин. Фактически именно Biletix.ru будет продавать авиабилеты через сайт «Аэроэкспресса», но и железнодорожный перевозчик планирует заработать на этой услуге за счет внутренних взаиморасчетов с ОТА, поясняет Саксонина. На сайте «Аэроэкспресса» также можно будет купит комбинированный билет «электричка + самолет».

Запуск нового сервиса – это шаг в поисках дополнительных источников дохода для компании, признаются там. Ведь в пандемийный 2020 год пассажиропоток перевозчика пострадал не меньше, чем трафик авиаперевозчиков. Пассажиропоток «Аэроэкспресса» в 2020 г. упал на 56% по сравнению с 2019 г. В 2019 г. экспресс-поезда и автобусы подвезли до аэропортов московского авиаузла («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково») 12,2 млн человек, а в 2020 г. – только 5,4 млн. По данным СПАРК, выручка компании в прошлом году упала в 1,6 раза до 3 млрд руб., чистый убыток составил 1,5 млрд руб. В самой компании финансовые результаты не раскрыли.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных