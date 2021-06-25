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Белорусские активы Гуцериева могут пострадать от санкций ЕС

А российские порты – заработать на этом
Василий Милькин
У Белоруссии в целом есть хорошая возможность переориентировать поставки удобрений, которые шли в Европу, на другие рынки /Славкалий

Совет ЕС сообщил о введении ранее анонсированных секторальных санкций против Белоруссии. Странам союза запрещается иметь контракты с производителями калийных удобрений и нефтепродуктов из этой страны (подробнее о санкциях см. стр. 04).

Сейчас производством калийных удобрений занимается государственная компания «Беларуськалий», а их экспортером выступает Белорусская калийная компания. Но еще в 2011 г. правительство Белоруссии подписало со структурой Михаила Гуцериева GCM Global Energy инвестиционный договор по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей в Минской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных