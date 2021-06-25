Белорусские активы Гуцериева могут пострадать от санкций ЕС

Белорусские активы Гуцериева могут пострадать от санкций ЕСА российские порты – заработать на этом
Совет ЕС сообщил о введении ранее анонсированных секторальных санкций против Белоруссии. Странам союза запрещается иметь контракты с производителями калийных удобрений и нефтепродуктов из этой страны (подробнее о санкциях см. стр. 04).
Сейчас производством калийных удобрений занимается государственная компания «Беларуськалий», а их экспортером выступает Белорусская калийная компания. Но еще в 2011 г. правительство Белоруссии подписало со структурой Михаила Гуцериева GCM Global Energy инвестиционный договор по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей в Минской области.
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