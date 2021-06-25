Белорусские активы Гуцериева могут пострадать от санкций ЕС

Сейчас производством калийных удобрений занимается государственная компания «Беларуськалий», а их экспортером выступает Белорусская калийная компания. Но еще в 2011 г. правительство Белоруссии подписало со структурой Михаила Гуцериева GCM Global Energy инвестиционный договор по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей в Минской области.