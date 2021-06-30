Цены на уголь в Европе выросли до максимума почти за 10 лет

Цены на уголь в Европе выросли до максимума почти за 10 летЖаркая погода и дешевизна угля победили борьбу европейцев за экологию, говорят эксперты
29 июня цена фьючерсного контракта при поставках на хаб в Роттердаме достигла $113,15 за тонну – это самая высокая цена с ноября 2011 г., свидетельствуют данные торгов.
Российские угольные компании стремятся воспользоваться ситуацией и увеличить поставки угля в Европу, говорит источник «Ведомостей» в угольной отрасли. «В условиях роста цен компании пытаются пересмотреть планы по добыче в сторону увеличения, привлекая подрядные организации для более активных и масштабных работ, чтобы увеличить поставки по экспортным контрактам», – отметил собеседник «Ведомостей».
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