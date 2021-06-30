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Цены на уголь в Европе выросли до максимума почти за 10 лет

Жаркая погода и дешевизна угля победили борьбу европейцев за экологию, говорят эксперты
Василий Милькин
Российские угольные компании пока не афишируют свои планы по росту экспорта в Европу на фоне роста цен /Андрей Гордеев / Ведомости

29 июня цена фьючерсного контракта при поставках на хаб в Роттердаме достигла $113,15 за тонну – это самая высокая цена с ноября 2011 г., свидетельствуют данные торгов.

Российские угольные компании стремятся воспользоваться ситуацией и увеличить поставки угля в Европу, говорит источник «Ведомостей» в угольной отрасли. «В условиях роста цен компании пытаются пересмотреть планы по добыче в сторону увеличения, привлекая подрядные организации для более активных и масштабных работ, чтобы увеличить поставки по экспортным контрактам», – отметил собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных