РЖД сократила закупку путевой техники у СТМ на 85%

По данным Института проблем естественных монополий, всего в России за пять месяцев 2021 г. отгружено путевой техники на 4,18 млрд руб., что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 37,9% меньше, чем в 2019-м. Зубихин заявил, что подразделению путевой техники СТМ требуется заказ на 10 млрд руб. «для сохранения производственных компетенций». Если он не будет получен, к концу 2021 г. компания планирует сократить 20% трудового коллектива (7000 человек).