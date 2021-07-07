РЖД сократила закупку путевой техники у СТМ на 85%Компания грозит уволить 20% персонала
В ходе парламентских слушаний «О реализации долгосрочной программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 г.», которые прошли в Совете Федерации 6 июля, заместитель гендиректора АО «Синара – транспортные машины» (СТМ) Антон Зубихин пожаловался сенаторам на то, что РЖД уже полгода практически не покупает у них путевую технику для строительства и ремонта железнодорожного полотна.
«По итогам первого полугодия в РЖД восстановлены объемы грузовых железнодорожных перевозок доковидного 2019 года. Вместе с тем объемы приобретения новой путевой техники кратно сократились. Одновременно с этим сократились расходы РЖД на инфраструктурные услуги по рельсошлифованию и рельсосварке, что может привести к возникновению рисков транспортных происшествий и иных нештатных ситуаций», – подчеркнул Зубихин.
РЖД является единственным покупателем путевых машин в России, а СТМ – крупнейшим поставщиком путевой техники (около 85% заказов). В 2019 г. «Синара» поставила монополии путевой техники на 22,1 млрд руб., а в 2020 г. – на 21,6 млрд руб. По информации СТМ, за первое полугодие 2021 г. заказ путевой техники для нужд РЖД сократился на 85%. В 2020 г. СТМ поставила продукцию РЖД на сумму около 85 млрд руб. Консолидированная выручка холдинга (с учетом показателей совместного предприятия СТМ и концерна «Сименс АГ» «Уральские локомотивы») в 2020 г. составила более 106 млрд руб.
По данным Института проблем естественных монополий, всего в России за пять месяцев 2021 г. отгружено путевой техники на 4,18 млрд руб., что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 37,9% меньше, чем в 2019-м. Зубихин заявил, что подразделению путевой техники СТМ требуется заказ на 10 млрд руб. «для сохранения производственных компетенций». Если он не будет получен, к концу 2021 г. компания планирует сократить 20% трудового коллектива (7000 человек).
Представитель «Синары» пояснил «Ведомостям», что компания продолжает платить зарплаты сотрудникам, но «это не может продолжаться бесконечно – нужно определить сроки возобновления закупок, но в РЖД их не называют».
Как сообщил «Ведомостям» представитель РЖД, в утвержденной инвестпрограмме монополии на 2021 г. предусмотрена закупка более 560 единиц путевой техники на сумму свыше 12 млрд руб., из которых на закупки у СТМ приходится почти 90%.
Но, по информации гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в инвестпрограмме РЖД на 2021 г. произошло масштабное сокращение планируемых расходов на путевую технику – до 8,6 млрд руб., что более чем в 2,6 раза меньше, чем в 2019–2020 гг.
«При этом даже этот объем до сих пор законтрактован менее чем на 25%, из-за чего «Синара» сталкивается с проблемой простоев мощностей и незадействованностью персонала. Фактически в 2021 г. основной объем освоения средств инвестпрограммы произойдет в IV квартале, что неэффективно с точки зрения, например, увеличения себестоимости техники из-за масштабного роста цен на металл», – пояснил он.
Какую путевую технику производит «Синара»
АО «СТМ» производит более 30 видов путевых машин. К примеру, комплекс путевой универсальный (КПУ-1) для комплексной механизации путевых работ при восстановлении, строительстве и ремонте, текущем содержании железнодорожных путей.
А также выправочно-подбивочно-рихтовочные машины (для выправки железнодорожных путей), машины для стабилизации путей, рельсошлифовальные поезда, щебнеочистительные комплексы, хопперы-дозаторы, рельсовозы, укладочные краны и т. д.
Представитель РЖД отказался комментировать эту информацию, а также сроки возобновления закупок у «Синары», отметив только, что «вопрос об изменении параметров инвестпрограммы находится в ведении совета директоров РЖД».
«Синара» не единственное предприятие, которое столкнулось с отсутствием заказов РЖД. Так, в конце марта «Интерфакс» сообщал, что с января 2021 г. производитель путевой техники «Тулажелдормаш» (входит в группу ПТК) приостановил работу из-за отсутствия контрактов с РЖД.
Тогда представитель «Тулажелдормаша» заявлял, что сокращение инвестиций РЖД на обновление парка путевой техники приведет «к катастрофическим последствиям для машиностроительных предприятий, утрате уникальных компетенций по разработке и освоению новых отечественных технологий».
На момент подготовки материала в компании не ответили, удалось ли сейчас восстановить производство.
Помимо путевой техники «Синара» поставляет РЖД электровозы, тепловозы и электропоезда «Ласточка». «На сегодняшний день проблем с заказами этой продукции со стороны РЖД нет», – сообщил «Ведомостям» представитель СТМ.
Но долгосрочные контракты на эту технику также не заключаются, добавил он.
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский указал на необходимость актуализации инвестиционной программы РЖД (основной потребитель этой продукции) на длительную перспективу. «Для гарантированного развития нам необходимо планировать свое производство на 3–5 лет, так как в таких длинноцикловых, технологичных и инновационных отраслях, как транспортное машиностроение, высокоскоростное движение, нужно 5–6 лет только для создания опытной модели. Однако инвестпрограмма РЖД утверждается каждый год лишь в конце декабря, и, таким образом, нам, промышленникам, точно не хватает для развития горизонта планирования», – отметил он.
Для того чтобы в дальнейшем не происходило таких резких снижений заказов со стороны монополии, СТМ предложила переход на долгосрочные (3–5 лет) договоры поставки железнодорожной техники и на долгосрочные (10 лет) контракты на инфраструктурные услуги с подрядчиками.
«На российском рынке путевой техники один покупатель, РЖД, и один крупный продавец, СТМ, и совершенно не понятно, почему до сих пор они не работают по долгосрочному контракту на поставку или контракту жизненного цикла, который позволил бы эффективно планировать поставки и загрузку мощностей и оптимизировать расходы на сервисное обслуживание», – резюмировал Бурмистров.
Президент Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин: СТМ столкнулся с серьёзной задачей сохранения трудового коллектива при снижении объемов реализации. В выборный год эта задача может стать серьёзной финансовой нагрузкой на группу в целом. РЖД может пойти на увеличение закупок только при условии увеличения инвестпрограммы и определения дополнительных источников на содержание дополнительной техники. Пока это мало вероятно. При этом полностью отказаться от услуг Синары в части машин путевого комплекса для РЖД невозможно. В ближайшем будущем СТМ ждёт реорганизация и оптимизация штатной численности, но произойдёт это в следующем году, после выборов.