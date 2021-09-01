Российский суд признал запрещенной информацию на сайте iHerb

Прокуратура подала исковое заявление на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. По его словам, в обращении исполнительный директор организации Николай Якушев указывал, что на по адресу ru.iherb.com размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию РФ без специального разрешения Минспорта. Всего «Народный контроль» насчитал на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих российские законы, однако не все из них вошли в исковое заявление.