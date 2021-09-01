Российский суд признал запрещенной информацию на сайте iHerb

Российский суд признал запрещенной информацию на сайте iHerbРешение может повлечь блокировку сайта в России
Центральный районный суд г. Барнаула 24 августа удовлетворил иск прокуратуры Центрального района города о признании запрещенной на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb, который специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья. Об этом свидетельствуют данные суда.
Прокуратура подала исковое заявление на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. По его словам, в обращении исполнительный директор организации Николай Якушев указывал, что на по адресу ru.iherb.com размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию РФ без специального разрешения Минспорта. Всего «Народный контроль» насчитал на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих российские законы, однако не все из них вошли в исковое заявление.
Распространение указанной информации противоречит законодательству РФ и создает угрозу жизни и здоровью потребителей продукции, сочли в «Народном контроле». С позицией организации согласилась прокуратура и подала соответствующий иск. Представитель iHerb на запрос «Ведомостей» не ответил.
Выступавший на суде в качестве эксперта главный внештатный специалист — клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов указал на наличие в составе представленных на сайте iHerb БАДов продуктов, имеющих гормональную активность, лекарственных субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями, а также завышенные дозировки витаминов и других веществ. Максимов пояснил «Ведомостям», что с учетом рисков лекарственного взаимодействия, высоких дозировок, наличия рецептурных компонентов доступ к сайту неопределенного крупа лиц создает «системные риски для здоровья населения».
Учитывая риски лекарственного взаимодействия, дозы, превышающие допустимые уровни, рецептурные компоненты и доступ к сайту неопределенного круга лиц, в том числе с тяжелыми заболеваниями и несовершеннолетних, – создаются системные риски для здоровья населения.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если оно вступит в силу, то данные сайта будут направлены в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. Согласно российскому законодательству, затем операторы связи должны будут ограничить доступ к сайту в течение суток. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на запрос «Ведомостей».
Ульяновский областной суд весной 2020 г. удовлетворил иск прокуратуры и обязал iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов. Помимо этого эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска.
В середине июня представитель iHerb сообщил «Ведомостям», что компания намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России. По его словам, такая мера позволит компании реализовывать свои товары в том числе в российских аптеках, говорил представитель.