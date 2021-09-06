«Аэрофлот» отстраняет пилотов из-за отказа прививаться от COVID-19

«Аэрофлот» отстраняет пилотов из-за отказа прививаться от COVID-19Шереметьевский профсоюз пожаловался на 10 таких случаев, представитель авиакомпании говорит о шести
Пилотов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» начали отстранять от работы из-за непрохождения вакцинации от COVID-19, говорится в письме Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) на имя гендиректора перевозчика Михаил Полубояринова от 6 сентября.
«В отношении некоторых отказавшихся (вакцинироваться. – «Ведомости») пилотов изданы приказы об отстранении от работы и прекращении начислений заработной платы, и этим лишили их семьи средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры», – говорится в письме. Глава ШПЛС Игорь Дельдюжов просит отменить приказы и вернуть пилотов к работе. Такая ситуация создает излишнюю социальную напряженность и подталкивает летчиков к увольнению, говорится в письме.
Пилот «Аэрофлота» сообщил «Ведомостям», что ему известно об отстранении как минимум двух коллег из-за отказа вакцинироваться. Дельдюжов сообщил о жалобах, поступивших с 16 августа от 10 пилотов. Он допускает, что отстранить могли и больше человек. Каждого сотрудника отстраняют индивидуальным приказом. «С 16 августа пилотов просто не ставили в рейсы, а приказы появились только в конце августа», – поясняет он. Всего в «Аэрофлоте» работают более 2300 летчиков.
«Шесть пилотов действительно были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации», – сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Дельдюжов утверждает, что в других авиакомпаниях пилотов не отстраняют из-за отказа от вакцинации. Представитель «России» («дочка» «Аэрофлота») подтвердил, что в компании не отстраняют пилотов от работы по этому основанию. В «Победе» ориентируются на позицию президента страны – вакцинация должна быть добровольной, сообщил источник, близкий к летному департаменту авиакомпании. «Ведомости» направили запросы также в авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии».
В середине июня постановлениями главных санитарных врачей Москвы и Московской области власти обязали организации ряда отраслей привить 60% своих сотрудников. Обязательства распространяются и на работников отрасли транспорта. На 23 августа вакцинацию в «Аэрофлоте» прошли 12 694 человека, что составило более 73% от средней численности работников по Москве и области, сообщал Демин в августе.
«В «Аэрофлоте» все мероприятия ( по информированию сотрудников о вакцинации и организации проведения прививок. – «Ведомости») выполнены, поэтому каких-либо санкций со стороны Роспотребнадзора быть не может, даже если бы никто из работников не привился», – говорится в обращении ШПЛС. По данным профсоюза, в компании привилось 84% сотрудников.
При этом внутренним приказом гендиректора «Аэрофлота» от 25 июня предусмотрена возможность отстранения сотрудников, не предоставивших сертификаты от вакцинации или документы, подтверждающие наличие медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Многие пилоты боятся вакцинироваться, так как врачи компании не выдают им направления на вакцинацию. В «Аэрофлоте» действует коллективный договор сотрудников с компанией, предусматривающий страхование в случае, если сотрудники будут «списаны с летной работы» по здоровью или другим обстоятельствам. При этом договором предусмотрено, что если пилот принимает медпрепараты или проходит медпроцедуры без направления врача, то в случае «списания» на него не распространяется страховое покрытие. Его суммы зависят от возраста летчика: до 45 лет – это $40 000, от 55 до 60 лет – до $10 000», – объясняет Дельдюжов.
Юрист юридической службы Amulex.ru Людмила Макарова считает, что «Аэрофлот» не только вправе отстранить невакцинировавшихся сотрудников, но и обязан это сделать в соответствии с постановлениями санитарных врачей Москвы и области. «Приказ генерального директора «Аэрофлота», который содержит пункт о рассмотрении вопросов об отстранении сотрудников из-за отсутствия прививки, является законным и соответствует разъяснениям Роструда и трудовому законодательству. Если сотрудник не прививается при отсутствии противопоказаний, его необходимо отстранить на весь период эпидемического неблагополучия. Основаниями для этого служат Трудовой кодекс и закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней», – поясняет эксперт.
С ней соглашается и адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов. «Воздушный транспорт относится к транспорту общего пользования (входит в перечень сфер, работники которой подлежат обязательной вакцинации. – «Ведомости»). Исходя из этого отстранение правомерно», – говорит Иноядов.
Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов считает, что в основе массированной, широкой вакцинации населения лежит ложная предпосылка, что вакцина предотвращает передачу инфекции, если человек уже ее подхватил. «Некоторые продолжают верить в эту идею, хотя она ложная. Помимо честно заблуждающихся есть политики-бюрократы, которые просто отрабатывают повестку дня – вакцинировать как можно больше людей, а отказавшихся отстранить», – говорит эксперт.
«Ведомости» направили также запрос в Роспотребнадзор.