«Аэрофлот» отстраняет пилотов из-за отказа прививаться от COVID-19

«Многие пилоты боятся вакцинироваться, так как врачи компании не выдают им направления на вакцинацию. В «Аэрофлоте» действует коллективный договор сотрудников с компанией, предусматривающий страхование в случае, если сотрудники будут «списаны с летной работы» по здоровью или другим обстоятельствам. При этом договором предусмотрено, что если пилот принимает медпрепараты или проходит медпроцедуры без направления врача, то в случае «списания» на него не распространяется страховое покрытие. Его суммы зависят от возраста летчика: до 45 лет – это $40 000, от 55 до 60 лет – до $10 000», – объясняет Дельдюжов.