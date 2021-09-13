Россия разрешила регулярные полеты в Испанию и Словакию

В первый час после объявления решения число поисковых запросов на билеты в Испанию увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущим часом, сообщили «Ведомостям» в сервисе OneTwoTrip. В Kupibilet.ru также зафиксировали рост количества запросов в Испанию. «Самые популярные запросы на сегодняшний день – это Москва – Мадрид, Москва – Братислава и Москва – Найроби», – добавил представитель сервиса. В Aviasales сообщили о росте 13 сентября числа запросов в Испанию на 69% по сравнению с 6 сентября. Ощутимо вырос спрос и на билеты в Словакию – в 12 раз (по данным OneTwoTrip), на 27% (Kupibilet.ru), на 190% (Aviasales). Кроме того, подскочило количество поисков по конкретным городам: Москва – Барселона – на 143%, Москва – Мадрид – на 151%.