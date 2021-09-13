Россия разрешила регулярные полеты в Испанию и Словакию

Россия разрешила регулярные полеты в Испанию и СловакиюНо эти страны по-прежнему не впускают туристов с российскими вакцинами от COVID-19
Российские авиакомпании с 21 сентября смогут возобновить регулярные полеты еще в четыре страны – Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Решение было принято 23 сентября оперативным штабом по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Регулярные рейсы в Испанию будут выполняться только из Москвы в Мадрид и Барселону с частотой 4 рейса в неделю по каждому направлению, в Малагу и Аликанте – 2 рейса в неделю по каждому маршруту. Всего российские перевозчики смогут выполнять 12 рейсов в неделю в Испанию. В Братиславу будут выполняться 4 рейса в неделю из Москвы и 2 рейса из Санкт-Петербурга, в Багдад и Найроби – по 2 рейса в неделю из Москвы.
В первый час после объявления решения число поисковых запросов на билеты в Испанию увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущим часом, сообщили «Ведомостям» в сервисе OneTwoTrip. В Kupibilet.ru также зафиксировали рост количества запросов в Испанию. «Самые популярные запросы на сегодняшний день – это Москва – Мадрид, Москва – Братислава и Москва – Найроби», – добавил представитель сервиса. В Aviasales сообщили о росте 13 сентября числа запросов в Испанию на 69% по сравнению с 6 сентября. Ощутимо вырос спрос и на билеты в Словакию – в 12 раз (по данным OneTwoTrip), на 27% (Kupibilet.ru), на 190% (Aviasales). Кроме того, подскочило количество поисков по конкретным городам: Москва – Барселона – на 143%, Москва – Мадрид – на 151%.
Опросы сервиса поездок и путешествий Туту.ру показывают, что Испания входит в топ-5 стран, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ, наряду с Италией и странами Балтии. Даже сейчас, хотя российских туристов в Испанию еще не пускают, поиски билетов туда выросли в 4 раза, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
Но ни Словакия, ни Испания пока не принимают российских туристов, следует из данных Ростуризма. «Российским путешественникам действительно пока не разрешен въезд в Испанию и Словакию», – подтвердил эту информацию вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Попасть в эти страны могут только отдельные категории граждан: дипломаты, представители международных организаций, владельцы видов на жительство (ВНЖ), близкие родственники граждан. По словам Горина, Испания также принимает с годовой рабочей или студенческой визой, в целях воссоединения с семьей, при экстренных поездках на лечение.
Для вакцинированных от коронавируса туристов из стран, не входящих в ЕС, Испания открыла границы 7 июня. Но Россия не вошла в список: въезд разрешили только с вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ. Ни одна из четырех российских вакцин пока не получила одобрение ЕС, а «Спутник V» до сих пор проходит проверку ВОЗ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прогнозировал, что его могут одобрить к концу осени. Пока же в Испанию пускают вакцинированных Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. В Словакии минздрав весной признал «Спутник V», а затем отказался от вакцинации этим препаратом.
При этом полеты в Испанию не прекращались и в пандемию, т. е. в 2020 г., напоминает Горин. Несмотря на запрет в марте 2020 г. всех международных рейсов, полеты в закрытые страны были сначала эвакуационными, затем грузопассажирскими (с допуском для отдельных категорий граждан). В отличие от регулярных рейсов тут перевозчик должен был получать разрешение на каждый рейс. «Их количество постепенно увеличилось, так как в Испании у многих россиян есть недвижимость, ВНЖ, семьи, учеба. И эти рейсы очень хорошо загружены», – говорит Горин.
Только на этой неделе, еще до возобновления регулярного авиасообщения, российские авиакомпании запланировали 23 рейса в Испанию, следует из данных сервиса Flightradar24. 17 рейсов выполнит «Аэрофлот» (по 3 рейса в Мадрид, Малагу и Аликанте, 1 – в Валенсию, 7 – в Барселону), S7 Airlines и «Уральские авиалинии» наметили по три рейса. 13 сентября билет Москва – Барселона на сентябрь у «Аэрофлота» стоил 12 000–60 000 руб. в зависимости от даты. Билет Москва – Мадрид обойдется примерно в 15 000 руб. в одну сторону.
По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, на грузопассажирские рейсы в пандемию все равно допускали только при предъявлении соответствующих документов: «Например, в начале июня Росавиация пригрозила туроператорам и авиакомпаниям, продающим турпакеты на Кипр, санкциями. Тогда Кипр был еще закрыт для турпоездок, туда выполнялись грузопассажирские рейсы».
«Испания всегда была популярным международным направлением. Зимой туристы любят посещать горнолыжные курорты», – говорит основатель Kupibilet.ru Сергей Пирожников. Но это далеко не самое популярное направление, признает Горин. «Годовой пассажиропоток в Турцию и Египет до пандемии оценивался в 6,9 млн и 3,2 млн россиян соответственно. На Испанию приходится порядка 800 000–1 млн туристов без учета транзита. Массового ажиотажа на туристическом рынке в связи с возобновлением «регулярки» в Испанию не будет», – говорит Горин. По словам Осиповой, основной спрос на Испанию относится к пляжному туризму и сейчас этот сезон уже подходит к концу. «К летнему сезону 2022 г. наши туристы получат возможность отдыхать в этой стране полноценно», – считает она.
Согласно данным испанского Национального института статистики (INE), в 2019 г. страну посетило 1,3 млн россиян.