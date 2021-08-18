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Росавиация выдала допуски на рейсы в Египет еще шести авиакомпаниям

Но кто из них и откуда полетит, решат к 27 августа
Анастасия Львова
Росавиация выдала допуски на рейсы в Египет еще шести авиакомпаниям /Максим Стулов / Ведомости

Росавиация 17 августа опубликовала приказ о выдаче более 200 допусков на выполнение регулярных авиарейсов из регионов России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх еще шести авиакомпаниям – Royal Flight, iFly, «Ямалу», «Азимуту», Red Wings и NordStar. Ранее допуски на египетские направления уже получили «Аэрофлот» и его дочерний лоукостер «Победа», S7 (все на рейсы из Москвы), а также «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air из регионов.

При этом на всех перевозчиков новых квот, выданных оперштабом с 27 августа, явно не хватит. 16 августа штаб, определяющий возможность полетов в Египет, сообщил, что с конца августа увеличит количество рейсов из Москвы в Египет с пяти в неделю по каждому направлению до 15. Откроются полеты из 34 региональных аэропортов, из которых возобновлены международные перевозки. Это, например, Санкт-Петербург, подмосковный Жуковский, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород и др. Теперь авиакомпании, получившие допуски, будут ждать от Росавиации выдачи разрешения на полеты. «Разрешение выдадут до начала новых сроков выполнения полетов [27 августа] с учетом последнего решения оперштаба», – сообщил представитель Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных