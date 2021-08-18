Росавиация выдала допуски на рейсы в Египет еще шести авиакомпаниям

При этом на всех перевозчиков новых квот, выданных оперштабом с 27 августа, явно не хватит. 16 августа штаб, определяющий возможность полетов в Египет, сообщил, что с конца августа увеличит количество рейсов из Москвы в Египет с пяти в неделю по каждому направлению до 15. Откроются полеты из 34 региональных аэропортов, из которых возобновлены международные перевозки. Это, например, Санкт-Петербург, подмосковный Жуковский, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород и др. Теперь авиакомпании, получившие допуски, будут ждать от Росавиации выдачи разрешения на полеты. «Разрешение выдадут до начала новых сроков выполнения полетов [27 августа] с учетом последнего решения оперштаба», – сообщил представитель Росавиации.