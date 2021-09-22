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В России могут ввести утильсбор на башенные краны

Он должен защитить местные заводы от конкуренции с импортом
Денис Ильюшенков Александр Соколов
Доля отечественной продукции на рынке башенных кранов составляет 20–30% / Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг прорабатывает вопрос введения утилизационного сбора в отношении башенных кранов, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, это позволит обеспечить дополнительную поддержку российских производителей. «С этой инициативой выступили производители башенных кранов во время рабочей поездки министра [Дениса Мантурова] в Коми. Данный вопрос в настоящее время находится в проработке с заинтересованными органами власти и профессиональным сообществом для выработки консолидированной позиции», – сказал собеседник газеты.

Утильсбор в России введен в 2012 г. Тогда под его действие попала автомобильная техника, а также карьерные и сочлененные самосвалы. Сбор установлен в рублях и состоит из базовой ставки и коэффициента, на который она умножается. Формально это экологический сбор, но, по сути, он защищал отечественных производителей, поскольку платился он только на импорт. С 2014 г. после жалоб импортеров в ВТО утильсбор распространили и на локальных производителей. Но тогда же для них были введены промышленные субсидии, которые формально не связаны с утильсбором, но де-факто его компенсируют. В декабре 2020 г. промсубсидии были дифференцированы в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных