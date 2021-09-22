В России могут ввести утильсбор на башенные краны

Утильсбор в России введен в 2012 г. Тогда под его действие попала автомобильная техника, а также карьерные и сочлененные самосвалы. Сбор установлен в рублях и состоит из базовой ставки и коэффициента, на который она умножается. Формально это экологический сбор, но, по сути, он защищал отечественных производителей, поскольку платился он только на импорт. С 2014 г. после жалоб импортеров в ВТО утильсбор распространили и на локальных производителей. Но тогда же для них были введены промышленные субсидии, которые формально не связаны с утильсбором, но де-факто его компенсируют. В декабре 2020 г. промсубсидии были дифференцированы в зависимости от целевого уровня локализации, нарастающего по годам.