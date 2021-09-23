Туристический рынок России восстанавливается самыми быстрыми темпами в мире

Россия показала самый заметный рост индикатора в августе – с 73,4 пункта в июле до 85,1. Этому способствовало открытие авиасообщения с курортами Египта (впервые с 2015 г.) и одобрение властями Таиланда российской вакцины «Спутник V», считают аналитики Skift.