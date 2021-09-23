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Туристический рынок России восстанавливается самыми быстрыми темпами в мире

Этому способствует активное открытие границ и развитие внутреннего туризма
Анастасия Львова Илья Виноградов
В России восстановление туристического рынка происходит прежде всего за счет развития внутренних перевозок / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Индекс активности туристического рынка, ежемесячно составляемый американской исследовательской платформой Skift, в августе достиг в России максимума – 85,1 пункта. Это значительно выше среднего уровня по миру (60 пунктов). «Ведомости» ознакомились с результатами последнего исследования.

Россия показала самый заметный рост индикатора в августе – с 73,4 пункта в июле до 85,1. Этому способствовало открытие авиасообщения с курортами Египта (впервые с 2015 г.) и одобрение властями Таиланда российской вакцины «Спутник V», считают аналитики Skift.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных