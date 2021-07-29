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«Летать станет сложнее, но спрос на полеты все же огромный»

Вице-президент Airbus по региону Европа Ваутер ван Верш о конкуренции с Boeing и о том, как авиапром может участвовать в декарбонизации
Анастасия Львова
Вице-президент Airbus по региону Европа Ваутер ван Верш /Евгений Разумный / Ведомости

Участие иностранных делегаций и представительств в авиасалоне МАКС в этом году было минимальным из-за пандемии COVID-19. Не представила свой самолет бразильская Embraer, Boeing не привез новых самолетов – они были показаны только на стенде корпорации в виде моделей. Зато европейский концерн Airbus привез два самолета – широкофюзеляжный А350-1000 и A220, а также многоцелевой вертолет Н145. В дни проведения салона концерн заключил соглашение на поставку шести A220 с российской авиакомпанией «Азимут», которая до этого эксплуатировала только Sukhoi Superjet. Портфель по ранее заключенным контрактам с российскими авиакомпаниями – 40 самолетов, говорит ван Верш. По его прогнозу, спроса на новые самолеты в России «хватит на всех поставщиков – и российских, и иностранных».

– Как вы считаете, правильно было проводить авиасалон МАКС в пандемию?

– Замечательно, что авиасалон решили провести. Я считаю, это перезапуск больших выставок. Никаких авиашоу не было уже 18 месяцев. Поэтому я лично выступал за активное присутствие Airbus на этом шоу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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