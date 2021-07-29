Участие иностранных делегаций и представительств в авиасалоне МАКС в этом году было минимальным из-за пандемии COVID-19. Не представила свой самолет бразильская Embraer, Boeing не привез новых самолетов – они были показаны только на стенде корпорации в виде моделей. Зато европейский концерн Airbus привез два самолета – широкофюзеляжный А350-1000 и A220, а также многоцелевой вертолет Н145. В дни проведения салона концерн заключил соглашение на поставку шести A220 с российской авиакомпанией «Азимут», которая до этого эксплуатировала только Sukhoi Superjet. Портфель по ранее заключенным контрактам с российскими авиакомпаниями – 40 самолетов, говорит ван Верш. По его прогнозу, спроса на новые самолеты в России «хватит на всех поставщиков – и российских, и иностранных».