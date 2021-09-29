«Яндекс.Доставка» и S7 будут доставлять товары в регионы за 24 часа

У самой компании ранее такой услуги не было: она выполняла заказы только внутри городов. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске: у местных жителей есть возможность получить более 200 000 наименований с «Яндекс.Маркета» из Москвы. Позже такая услуга появится еще в 12 городах России. Их точный список стороны не разглашают. В будущем эту услугу партнеры будут оказывать и другим компаниям, а не только продавцам «Яндекс.Маркета», обещают они.