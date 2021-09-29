«Яндекс.Доставка» и S7 будут доставлять товары в регионы за 24 часа

«Яндекс.Доставка» и S7 будут доставлять товары в регионы за 24 часаТакие сервисы вынуждены конкурировать друг с другом за счет скорости
«Яндекс.Доставка» запустила быструю доставку в регионы России. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель и подтвердил представитель авиакомпании S7 (ее структура S7 Logistics выступает стратегическим партнером сервиса). Предполагается, что покупатели маркетплейса «Яндекс.Маркет» смогут получить заказанные товары из различных городов-миллионников либо за 24 часа, либо на следующий день. Для сравнения, сейчас доставка по России на дальние расстояния занимает 3–7 дней, утверждает представитель «Яндекс.Доставки».
У самой компании ранее такой услуги не было: она выполняла заказы только внутри городов. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске: у местных жителей есть возможность получить более 200 000 наименований с «Яндекс.Маркета» из Москвы. Позже такая услуга появится еще в 12 городах России. Их точный список стороны не разглашают. В будущем эту услугу партнеры будут оказывать и другим компаниям, а не только продавцам «Яндекс.Маркета», обещают они.