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«Яндекс.Доставка» и S7 будут доставлять товары в регионы за 24 часа

Такие сервисы вынуждены конкурировать друг с другом за счет скорости
Маргарита Соболь Анастасия Львова
Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске / Марина Лысцева / ТАСС

«Яндекс.Доставка» запустила быструю доставку в регионы России. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель и подтвердил представитель авиакомпании S7 (ее структура S7 Logistics выступает стратегическим партнером сервиса). Предполагается, что покупатели маркетплейса «Яндекс.Маркет» смогут получить заказанные товары из различных городов-миллионников либо за 24 часа, либо на следующий день. Для сравнения, сейчас доставка по России на дальние расстояния занимает 3–7 дней, утверждает представитель «Яндекс.Доставки».

У самой компании ранее такой услуги не было: она выполняла заказы только внутри городов. Пилотный проект уже стартовал в Новосибирске: у местных жителей есть возможность получить более 200 000 наименований с «Яндекс.Маркета» из Москвы. Позже такая услуга появится еще в 12 городах России. Их точный список стороны не разглашают. В будущем эту услугу партнеры будут оказывать и другим компаниям, а не только продавцам «Яндекс.Маркета», обещают они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных