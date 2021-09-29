ВТБ продал контрольный пакет в производителе картофеля для Lay’s и McDonald’s

У Фетисова есть и другие сельскохозяйственные активы — в 2018 г. аффилированный с ним консорциум «Губернский» создал в Подмосковье агрохолдинг «Яхрома» для производства картофеля и овощей в открытом грунте на 1800 га. В том же году структура агрохолдинга приобрела активы овощеводческого предприятия «Зеленая долина» в Тамбовской области, включая 7500 га земель, писал «Коммерсантъ».