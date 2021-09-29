ВТБ продал контрольный пакет в производителе картофеля для Lay’s и McDonald’s

ВТБ продал контрольный пакет в производителе картофеля для Lay’s и McDonald’sПокупателем стала структура, которую связывают с экс-сенатором и миллиардером Глебом Фетисовым
Группа ВТБ продала контролирующий пакет в ГК «Иррико», которая занимается растениеводством и овощеводством в Ставропольском крае, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 28 сентября у операционной компании сельхозпроизводителя — «Центра инновационного развития» — сменились владельцы. Теперь 99,9% принадлежит компании «Иррико», оставшиеся 0,1% — «Иррико холдингу». До смены собственников «Центр инновационного развития» на 99,9% принадлежал кипрской Irrico Ltd., 0,1% — компании «Холдинг ВТБ капитал». Последний раз ВТБ упоминал Irrico в отчетности за 2017 г., тогда банк указывал, что владеет 65,8% в кипрской структуре.
Факт продажи подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Подробности сделки, в том числе покупателя доли, представитель банка раскрыть отказался, сославшись на условия договора о конфиденциальности.
«Мы подтверждаем, что «ВТБ капитал» вышел из акционеров компании ГК «Иррико». Мы являемся одним из ведущих игроков в сфере прямых инвестиций в России, постоянно изучаем рынок и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности», — отметил представитель.
«ВТБ капитал» создал Irrico в 2012 г. для инвестиций в сельское хозяйство. Одним из основателей компании была Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК). Спустя год после создания Irrico в нее инвестировал гонконгский инвестфонд ADM Capital.
ГК «Иррико», по собственным данным, выращивает овощи, пшеницу и кукурузу на 28 000 га земли. Объемы производства составляют более 130 000 т зерновых культур и более 50 000 т картофеля и овощей в год. ГК «Иррико» является поставщиком картофеля для производителя чипсов Lay’s и ресторанов McDonald’s. Выручка, по данным компании, за прошлый год составила 1,8 млрд руб.
«Иррико» была создана в июне 2021 г., ее владельцем является ЗПИФ «Сигнет-инвестиции» под управлением «Сигнет капитала». Бенефициаром «Сигнет капитала» является Павел Полухин — генеральный директор консорциума «Губернский». Бенефициаром консорциума СМИ называют бывшего сенатора от Воронежской области, миллиардера Глеба Фетисова. Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд, Фетисов находится на 110-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2021 г.
У Фетисова есть и другие сельскохозяйственные активы — в 2018 г. аффилированный с ним консорциум «Губернский» создал в Подмосковье агрохолдинг «Яхрома» для производства картофеля и овощей в открытом грунте на 1800 га. В том же году структура агрохолдинга приобрела активы овощеводческого предприятия «Зеленая долина» в Тамбовской области, включая 7500 га земель, писал «Коммерсантъ».
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает 100% бизнеса ГК «Иррико» в 4-5 млрд руб., включая земельный банк компании. Исходя из доли ВТБ, ее пакет мог быть продан за 2,3-2,5 млрд руб. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает компанию в 1-2 млрд руб., отмечая, что показатели выручки являются низкими в сравнении с объемом земельного банка.