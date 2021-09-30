Максим Воробьев стал крупнейшим миноритарием «Русагро»Он считает, что компания сможет стать одним из лидеров мирового агропрома
Структуры Максима Воробьева получили 6,1% агрохолдинга «Русагро» в ходе вторичного публичного размещения (SPO), сообщили представитель фонда Воробьева Amereus Group и подтвердило само «Русагро». Структуры Воробьева приобрели 13,6 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) кипрской Ros Agro Plc, материнской компании группы, на сумму $114 млн. Фонду до сделки принадлежало 4%.
По ее итогам доля Воробьева напрямую и через Amereus Group составила 10,1%. Воробьев стал якорным инвестором размещения и крупнейшим миноритарием компании, сказал представитель.
Доля Мошковича в компании сократилась до 57,1%. Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, — основной владелец крупнейшего в стране производителя атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура». Также он владеет 28,9% в компании «Самолет две столицы» (часть девелопера «Самолет»), которая занимается строительством жилья в Москве. Amereus Group создана в 2015 г. для инвестиций в ведущие инновационные компании в различных секторах, указано на сайте компании. В числе ее проектов в России — «СПБ биржа», «РТС-холдинг», цифровой логистический сервис «Деливер» и факторинговая онлайн-платформа «Гетфинанс».
Сделка стала продолжением реализации стратегии Amereus Group по инвестированию в компании мирового уровня в наиболее перспективных сегментах, а также в бизнесы, которые способны выйти на такой уровень, говорится в сообщении Amereus Group. Это вторая крупнейшая инвестиция структур Воробьева в агросектор после «Русской аквакультуры», указано там же.
«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов. В 2020 г. он занял 4-е место по площади сельхозземель (637 000 га) и 3-е место на рынках свинины и сахара. Кроме того, компания – крупнейший производитель подсолнечного масла и маргарина.
Выручка «Русагро» по итогам прошлого года составила 159 млрд руб., чистая прибыль – 24,3 млрд руб. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать трансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт», — цитирует Воробьева его представитель. Он считает, что фокус компании на новейшие сельскохозяйственные технологии и цифровизацию бизнес-процессов повысит ее операционную эффективность и позволит занять достойное место среди ведущих мировых агрохолдингов.