Максим Воробьев стал крупнейшим миноритарием «Русагро»

Доля Мошковича в компании сократилась до 57,1%. Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, — основной владелец крупнейшего в стране производителя атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура». Также он владеет 28,9% в компании «Самолет две столицы» (часть девелопера «Самолет»), которая занимается строительством жилья в Москве. Amereus Group создана в 2015 г. для инвестиций в ведущие инновационные компании в различных секторах, указано на сайте компании. В числе ее проектов в России — «СПБ биржа», «РТС-холдинг», цифровой логистический сервис «Деливер» и факторинговая онлайн-платформа «Гетфинанс».