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Baring Vostok купил долю в производителе биологически активных добавок

Продажи такой продукции в этом году могут вырасти на 30%, прогнозируют эксперты
Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел 16% в производителе биологически активных добавок (БАД) «Квадрат С». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что в середине сентября владельцем 16%-ной доли ООО «Квадрат С» стала кипрская компания Oxalys Limited. Она, в свою очередь, принадлежит Baring Vostok. Сумма сделки не раскрывается. Источник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что она составила 2 млрд руб. Стороны сделки информацию не подтвердили.

«Квадрат С» специализируется на производстве добавок, таких как куркумин премиум, витамины К2 и D, глутаминовая кислота, а также алкодетокс и проч. Ее крупнейшим владельцем является Екатерина Вавилова, которой принадлежит 37,4%. По данным компании, выручка от продаж собственной продукции за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 млрд руб. против 835,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении показатель сократился до 28,3 млн упаковок против 25,9 млн упаковок годом ранее. Представитель «Квадрат С» объяснил «Ведомостям» падение тем, что компания перестала выпускать в большом количестве дешевую продукцию, сосредоточившись на более технологичной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных