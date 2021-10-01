Baring Vostok купил долю в производителе биологически активных добавок

Baring Vostok купил долю в производителе биологически активных добавокПродажи такой продукции в этом году могут вырасти на 30%, прогнозируют эксперты
Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел 16% в производителе биологически активных добавок (БАД) «Квадрат С». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что в середине сентября владельцем 16%-ной доли ООО «Квадрат С» стала кипрская компания Oxalys Limited. Она, в свою очередь, принадлежит Baring Vostok. Сумма сделки не раскрывается. Источник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что она составила 2 млрд руб. Стороны сделки информацию не подтвердили.
«Квадрат С» специализируется на производстве добавок, таких как куркумин премиум, витамины К2 и D, глутаминовая кислота, а также алкодетокс и проч. Ее крупнейшим владельцем является Екатерина Вавилова, которой принадлежит 37,4%. По данным компании, выручка от продаж собственной продукции за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 млрд руб. против 835,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении показатель сократился до 28,3 млн упаковок против 25,9 млн упаковок годом ранее. Представитель «Квадрат С» объяснил «Ведомостям» падение тем, что компания перестала выпускать в большом количестве дешевую продукцию, сосредоточившись на более технологичной.