Baring Vostok купил долю в производителе биологически активных добавок

«Квадрат С» специализируется на производстве добавок, таких как куркумин премиум, витамины К2 и D, глутаминовая кислота, а также алкодетокс и проч. Ее крупнейшим владельцем является Екатерина Вавилова, которой принадлежит 37,4%. По данным компании, выручка от продаж собственной продукции за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 млрд руб. против 835,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении показатель сократился до 28,3 млн упаковок против 25,9 млн упаковок годом ранее. Представитель «Квадрат С» объяснил «Ведомостям» падение тем, что компания перестала выпускать в большом количестве дешевую продукцию, сосредоточившись на более технологичной.