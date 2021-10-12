ОСК потеряла контроль над верфью «Вымпел» из-за господдержки

ОСК потеряла контроль над верфью «Вымпел» из-за господдержкиТеперь корпорации придется заново выкупать актив за счет допэмиссии своих акций
Президент и правительство изменили структуру сделки по передаче Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рыбинской верфи «Судостроительный завод «Вымпел» (ССЗ «Вымпел»). В результате докапитализации верфи на 6 млрд руб. из федерального бюджета ОСК в июне потеряла контроль над верфью, а контрольный пакет (99,9% акций) АО «ССЗ «Вымпел» оказался у Росимущества, следует из данных отчетности верфи.
«Вымпел» уже побывал под контролем ОСК. О том, что в правительстве обсуждают передачу «Вымпела» из АО «Концерн «Калашников» в ОСК, в конце 2020 г. писал «Коммерсантъ». Тогда контрольный пакет верфи планировалось продать корпорации по символической стоимости в 1 руб. В феврале 2021 г. РБК, ссылаясь на гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова, писал, что 18 декабря 2020 г. 83% акций верфи перешло ОСК. Сумма сделки не раскрывается.
Представитель «Калашникова» подтвердил, что концерн не владеет акциями верфи. Минпромторг, Росимущество и ОСК на момент публикации на вопросы «Ведомостей» не ответили.