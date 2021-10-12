ОСК потеряла контроль над верфью «Вымпел» из-за господдержки

«Вымпел» уже побывал под контролем ОСК. О том, что в правительстве обсуждают передачу «Вымпела» из АО «Концерн «Калашников» в ОСК, в конце 2020 г. писал «Коммерсантъ». Тогда контрольный пакет верфи планировалось продать корпорации по символической стоимости в 1 руб. В феврале 2021 г. РБК, ссылаясь на гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова, писал, что 18 декабря 2020 г. 83% акций верфи перешло ОСК. Сумма сделки не раскрывается.