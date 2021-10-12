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ОСК потеряла контроль над верфью «Вымпел» из-за господдержки

Теперь корпорации придется заново выкупать актив за счет допэмиссии своих акций
Ксения Потаева Алексей Никольский
Несмотря на сложное финансовое положение, «Вымпел» – ценное предприятие малого и катерного судостроения / Судостроительный завод «Вымпел»

Президент и правительство изменили структуру сделки по передаче Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рыбинской верфи «Судостроительный завод «Вымпел» (ССЗ «Вымпел»). В результате докапитализации верфи на 6 млрд руб. из федерального бюджета ОСК в июне потеряла контроль над верфью, а контрольный пакет (99,9% акций) АО «ССЗ «Вымпел» оказался у Росимущества, следует из данных отчетности верфи.

«Вымпел» уже побывал под контролем ОСК. О том, что в правительстве обсуждают передачу «Вымпела» из АО «Концерн «Калашников» в ОСК, в конце 2020 г. писал «Коммерсантъ». Тогда контрольный пакет верфи планировалось продать корпорации по символической стоимости в 1 руб. В феврале 2021 г. РБК, ссылаясь на гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова, писал, что 18 декабря 2020 г. 83% акций верфи перешло ОСК. Сумма сделки не раскрывается.

Представитель «Калашникова» подтвердил, что концерн не владеет акциями верфи. Минпромторг, Росимущество и ОСК на момент публикации на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных