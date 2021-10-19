Правительство планирует обнулить пошлину на экспорт алюминиевых сплавов

С инициативой об обнулении пошлины обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы, говорится в релизе по итогам заседания подкомиссии. При этом пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне – 15%, но не менее $254 за 1 т.