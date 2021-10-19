Правительство планирует обнулить пошлину на экспорт алюминиевых сплавов

Правительство планирует обнулить пошлину на экспорт алюминиевых сплавовРешение принимается на фоне максимальных за 13 лет цен на алюминий и прибыли UC Rusal
Правительство планирует обнулить пошлину на экспорт из России алюминиевых сплавов, введенную с 1 августа 2021 г. Такое решение 18 октября поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, входящая в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщили Минэкономразвития и Минпромторг РФ.
С инициативой об обнулении пошлины обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы, говорится в релизе по итогам заседания подкомиссии. При этом пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне – 15%, но не менее $254 за 1 т.
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