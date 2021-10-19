Российские виноделы предложат ввести специальный акциз на иностранные вина

Киселев напомнил, что вопросы дополнительных платежей для импортного вина ранее союз уже поднимал. Специальные сборы с импортного алкоголя (вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя) уполномоченный по правам предпринимателей, предшественник Киселева на посту председателя совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов (его семье принадлежит «Абрау-Дюрсо») предлагал президенту России Владимиру Путину еще в 2018 г. Размер сбора в его письме не был указан. В нем лишь говорилось, что так можно собрать до 30 млрд руб. Но эта инициатива так и не была реализована. Киселев надеется, что теперь «голос виноградарей и виноделов будет более весомым».