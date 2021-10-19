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Российские виноделы предложат ввести специальный акциз на иностранные вина

Этим займется новая СРО виноградарей и виноделов
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Одной из первых инициатив создаваемой Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов (ФСРОВВ) может стать установление специальных акцизов для импортных вин, рассказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Дмитрий Киселев на Всероссийском саммите виноделов 18 октября. О каком механизме и каком размере акциза идет речь, он не сказал. Предполагается, что средства от этих сборов могут быть направлены на поддержку посадки виноградников в России.

За создание такой организации виноделы проголосовали на саммите. Президент союза Леонид Попович уточнил, что сам СВВР будет для этих целей «реорганизован путем слияния». Это значит, что члены союза станут учредителями ФСРОВВ, уточнил он «Ведомостям». В ближайшее время компании должны определиться, вступать ли в ФСРОВВ.

Создать такую организацию требует Закон о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ). В нее на момент создания должны войти владельцы по меньшей мере половины российских виноградников. Как сказано в законе, в органы управления ФСРОВВ будут входить не только виноделы: не менее 40% руководства должно состоять из независимых членов, предложенных уполномоченным федеральным органом власти (т. е. Минсельхозом. – «Ведомости»).

Виноделы не смогут получить лицензию на некоторые виды вина

Сертификаты качества по ним начнут выдавать только в феврале следующего года

«В наших руках появляется механизм контроля качества отечественного вина и защиты отечественного рынка от низкопробной продукции из-за рубежа», — сказал Киселев о новой организации.

Помимо этого, СРО будет решать другие отраслевые вопросы. Например, собирать данные о насаждениях, урожае, участвовать в разработке государственных программ по развитию отрасли. Кроме того, она будет выдавать сертификаты качества, без которых Росалкогольрегулирование не сможет выдать лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения (ЗГУ и ЗНМП).

Из произведенных в 2020 г. в России 31 млн дал тихих вин 13% относятся к ЗГУ и ЗНМП, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

Киселев напомнил, что вопросы дополнительных платежей для импортного вина ранее союз уже поднимал. Специальные сборы с импортного алкоголя (вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя) уполномоченный по правам предпринимателей, предшественник Киселева на посту председателя совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов (его семье принадлежит «Абрау-Дюрсо») предлагал президенту России Владимиру Путину еще в 2018 г. Размер сбора в его письме не был указан. В нем лишь говорилось, что так можно собрать до 30 млрд руб. Но эта инициатива так и не была реализована. Киселев надеется, что теперь «голос виноградарей и виноделов будет более весомым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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