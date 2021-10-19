Авиакомпания «Якутия» может лишиться SSJ-100

Авиакомпания «Якутия» может лишиться SSJ-100Минтранс недоволен техническим состоянием этих самолетов
Региональная авиакомпания «Якутия» может лишиться самолетов SSJ-100 из-за того, что несвоевременно их обслуживает, заявил 19 октября на заседании президиума Госсовета министр промышленности РФ Денис Мантуров.
«К сожалению, мы на протяжении нескольких лет получаем негативный опыт [работы с авиакомпанией “Якутия”], связанный с тем, что — либо это менеджмент, либо еще какие-то причины — но обслуживание самолетов не осуществляется своевременно. Хотел бы обратить внимание региона: нужно чтобы или были подписаны контракты жизненного цикла [КЖЦ], или местная АТБ (авиационно-техническая база. — “Ведомости”) своевременно обеспечивала закупку запчастей и имела соглашение о сопровождении данных самолетов», — заявил Мантуров. «В противном случае мы вместе с ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) будем вынуждены изъять эти самолеты у “Якутии”, — заключил он.
Так министр ответил на вопросы главы Якутии Айсена Николаева о задержках сертификации и выхода на рынок новых моделей региональных самолетов на замену Ан-2/24. «Больная тема для северов — это малая авиация. Нам необходимо быстрее вводить новые самолеты класса Ан-2 и Ан-24», — заявил Николаев.
Представитель ГТЛК заявил «Ведомостям», что компания требует от «Якутии» приведения эксплуатируемых самолетов в технически исправное состояние. «Компании и акционеру (правительству Якутии. — “Ведомости”) не раз указывалось на необходимость выстраивания финансовой модели, в меньшей степени зависящей от поступления господдержки от региона. Тем не менее до настоящего времени никаких значимых решений по данному вопросу не принято», — сказал собеседник «Ведомостей». «При дальнейшем отсутствии шагов перевозчика ГТЛК готова приступить к дефолтному сценарию взаимодействия, предусматривающему прекращение отношений с компанией «Якутия» и изъятие воздушных судов», – сказал он.
В парке «Якутии» пять SSJ-100 разной пассажировместимости — на 93 и 103 человека, по данным компании и сервиса planespotter. При этом в аренде от ГТЛК находится только четыре самолета, добавил представитель лизинговой компании. Всего «Якутия» эксплуатирует 17 самолетов, включая 8 Boeing 737 и четыре канадских турбовинтовых DHC-8-300/400. При этом в середине сентября в «Якутии» произошла смена руководства. Гендиректор Владимир Горбунов уволился на фоне проверок компании Ространснадзором и выявления многочисленных нарушений, в том числе по техсостоянию самолетов.
«Изъятие самолетов у “Якутии” очевидно негативно повлияет на объемы перевозок. Но на собственно внутрирегиональных рейсах SSJ-100 “Якутией” не используются. А межрегиональные рейсы субсидируются государством и регионом, и на них все равно придут другие перевозчики с SSJ-100. Например, сейчас активно наращивает свой парк Red Wings», — говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По мнению эксперта, проблему «Якутии» нужно рассматривать в контексте создания единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», куда этот перевозчик должен в итоге войти. «В стратегии “Авроры” заложено использование SSJ-100, т. е. потребуются кадры, которые имеют допуски к этому самолету и компетенции по его эксплуатации», — заключает он. За 2019 г. «Якутия» перевезла 1,7 млн человек, за семь месяцев этого года — 466 000 человек (18-е место по пассажиропотоку среди компаний РФ).
Контракт жизненного цикла, о котором говорит Мантуров, — это контракт PBH (power by the hour), объясняет источник «Ведомостей» на авиарынке РФ. Они популярны у иностранных производителей. «Например, в случае с новыми моделями двигателей LEAP, которые используются на самолетах А320neo/ Boeing 737Max, доля таких контрактов составляет около 80%», — говорит собеседник. По этим контрактам авиакомпании платят фиксированную ставку за каждый летный час / час работы двигателя или ВСУ и отчисления на проведение стандартных ремонтных работ. За счет этого им обеспечен доступ к фонду запчастей при поломках, и из этой суммы оплачивается стоимость ремонта.
«С учетом проблем по обеспечению доступности запчастей для SSJ-100 авиакомпании вынуждены закупать их заранее значительными партиями или снимать с других самолетов, переводя тех в состояние доноров», — добавляет собеседник. Пантелеев из «Авиапорта» говорит, что для российских авиакомпаний КЖЦ — скорее исключение из правил, хотя механизм известен рынку давно. «Эксплуатанты предпочитают нести затраты на обслуживание, когда наступит час икс. Руководствуются логикой — “а вдруг удастся сэкономить”, — добавляет Пантелеев.
Как поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, ГТЛК действительно может изъять самолеты, находящиеся в лизинге или аренде у перевозчика. «Они могут быть возвращены лизингодателю в случае принятия им решения о досрочном расторжении договора. А поскольку ГТЛК является государственной компанией, такое решение может быть принято при наличии воли у правительства», — заключил юрист.