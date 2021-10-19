Авиакомпания «Якутия» может лишиться SSJ-100

Контракт жизненного цикла, о котором говорит Мантуров, — это контракт PBH (power by the hour), объясняет источник «Ведомостей» на авиарынке РФ. Они популярны у иностранных производителей. «Например, в случае с новыми моделями двигателей LEAP, которые используются на самолетах А320neo/ Boeing 737Max, доля таких контрактов составляет около 80%», — говорит собеседник. По этим контрактам авиакомпании платят фиксированную ставку за каждый летный час / час работы двигателя или ВСУ и отчисления на проведение стандартных ремонтных работ. За счет этого им обеспечен доступ к фонду запчастей при поломках, и из этой суммы оплачивается стоимость ремонта.