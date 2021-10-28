Россияне массово отказываются от поездок в регионы с жесткими ограничениями

В то же время растет турпоток в регионы, которые за последнее время не вводили новых ограничений, а в некоторых городах практически невозможно забронировать номера в отелях. Продажи туров в Краснодарский край после объявления о нерабочих днях выросли на 10%, говорит Ромашкин. Сочи и Краснодар входят в топ-5 самых востребованных направлений для поездок и на сервисе для бронирования самостоятельных путешествий OneTwoTrip, сообщил его представитель. Нет жестких ограничений в Ярославской и Тверской областях, и, как заявляла заместитель министра туризма Тверской области Надежда Выскубова, в отелях Твери заканчиваются места. По запросу на сервисе «Островок» в этом городе с 30 октября по 7 ноября доступны лишь семь гостиниц из 135 объектов размещения, а в Угличе (Ярославская обл.) и вовсе нет свободных номеров. Представитель «Островка» говорит, что количество бронирований в некоторых городах России на «нерабочие дни» было в 2 раза больше, чем годом ранее, а средний чек на номера за этот период вырос на 10% до 4100 руб. за ночь. Представитель сервиса Booking.com отказался от комментариев.