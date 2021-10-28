Россияне массово отказываются от поездок в регионы с жесткими ограничениями

Россияне массово отказываются от поездок в регионы с жесткими ограничениямиУщерб туроператоров от этого оценивается в несколько десятков миллиардов рублей
Из-за новых коронавирусных ограничений, введенных в некоторых регионах России, жители страны стали массово отказываться от приобретенных ранее туров. Об этом «Ведомостям» сообщили представители туристической отрасли. Отменено порядка 40% поездок в Калининградскую область, Москву и Санкт-Петербург в период с 30 октября по 7 ноября, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Аннулировано также, по его словам, 20% туров в Крым. Аналогичные данные по Крыму вчера озвучил и министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Массовые отказы начались после новостей о закрытии или ограничении экскурсий и доступа в предприятия общепита, учреждения культуры, развлекательные и торговые центры в этих регионах, говорит Ромашкин. Он объясняет, что, когда туристы слышат, что в Севастополе выставляются блокпосты для проверки QR-кодов, а Хакасия уходит на комендантский час, это охлаждает спрос даже со стороны вакцинированных туристов, а без открытых музеев и общепита туристам просто нечего там делать. В целом по стране отменено 20% турпоездок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но она предупреждает, что их число может вырасти в ближайшие дни.
Если говорить про Москву, то тут существенным образом ограничена работа многих предприятий, нет развлекательных мероприятий, закрыты рестораны и ночные заведения, а также детская развлекательная инфраструктура, поэтому рассчитывать на рост бронирований отелей не приходится, говорит вице-президент по стратегическому развитию Cosmos Hotel Group Сергей Толчин. Подтверждает он и отказы от номеров в период «нерабочих дней». В зависимости от профиля отелей эта цифра достигает 30–40%, уточняет Толчин. Похожая картина, как следует из его слов, наблюдается и в регионах, включая города Черноморского побережья. Исключение – частный сектор, где нет таких ограничений, как в отелях. Представители гостиничных сетей Accor и Azimut Hotels на запросы «Ведомостей» не ответили.
Генеральный директор туроператора «Клуб путешественников «Орфей» Михаил Романов сообщает, что административные меры спровоцировали многочисленные отказы от экскурсионных автобусных туров.
По некоторым регионам, например Пскову (там закрыты музеи) и Вологодской области (введены QR-коды для посещения точек общепита, а также развлекательных и культурных мероприятий), отменено около 90% поездок. Он оценивает количество аннулированных туров на уровне 70–80%, что сравнимо с «кошмарным 2020 годом».
Турция вместо Тулы
Спрос на туры по самому популярному зарубежному направлению – в Турцию в период «нерабочих дней» вырос на 85% с 21 октября (в этот день объявили об ограничениях. – «Ведомости»), по данным сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru. При этом средний чек на туры по этому направлению увеличился лишь на 8%. На 32% вырос спрос на туры в Египет, но их стоимость снизилась на 6% из-за наличия горящих предложений. По данным агентства Kupibilet.ru, помимо Турции и Египта популярностью у россиян пользовались курорты ОАЭ (+45% покупок билетов), Греции (+42%), Грузии (+70%).
Меньше пострадал сегмент оздоровительного туризма, так как в санатории и лечебницы люди приезжают на более длительные сроки (от 12 дней), часто по государственным и корпоративным путевкам. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов оценивает количество отмененных путевок от физлиц в связи с резким введением строгих требований на заезд по QR-кодам по большинству регионов в 10%, а, к примеру, по Кубани – в 3–5%. Стабильную загрузку оздоровительных объектов в «нерабочие дни», по его словам, обеспечивают корпоративные заказчики: у них все жестко распланировано и все необходимые документы готовы заранее.
Массовая аннуляция туров не приведет к непоправимому ущербу для туристического сегмента, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Совокупную недополученную выручку отрасли от этого Ромашкин оценивает «в несколько десятков миллиардов рублей». Такие же данные и у Ломидзе. Это не самый чувствительный урон, так как ноябрьские праздники совпадают с самым низким сезоном в году, объясняет Ромашкин. Для сравнения: общий оборот туристической отрасли России за 2020 г. глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова оценивала в 1,6 трлн руб. (это около 40% от уровня 2019 г.).
В то же время растет турпоток в регионы, которые за последнее время не вводили новых ограничений, а в некоторых городах практически невозможно забронировать номера в отелях. Продажи туров в Краснодарский край после объявления о нерабочих днях выросли на 10%, говорит Ромашкин. Сочи и Краснодар входят в топ-5 самых востребованных направлений для поездок и на сервисе для бронирования самостоятельных путешествий OneTwoTrip, сообщил его представитель. Нет жестких ограничений в Ярославской и Тверской областях, и, как заявляла заместитель министра туризма Тверской области Надежда Выскубова, в отелях Твери заканчиваются места. По запросу на сервисе «Островок» в этом городе с 30 октября по 7 ноября доступны лишь семь гостиниц из 135 объектов размещения, а в Угличе (Ярославская обл.) и вовсе нет свободных номеров. Представитель «Островка» говорит, что количество бронирований в некоторых городах России на «нерабочие дни» было в 2 раза больше, чем годом ранее, а средний чек на номера за этот период вырос на 10% до 4100 руб. за ночь. Представитель сервиса Booking.com отказался от комментариев.
Сокращение предложения по гостиницам связано вовсе не с ажиотажным спросом, а с небольшой емкостью средств размещения в этих регионах и с закрытием части отелей в межсезонье и на зиму, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Туристы предъявляют повышенные требования к отелям в низкий сезон: отопление, ресторанное питание, бассейн и спа-комплекс, а это гостиницы уровня «3–4 звезды», которых в регионах, за исключением Краснодарского края, немного, подтверждает Ромашкин.