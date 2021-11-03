Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает бизнес в Польше

Maspex — крупнейшая в Польше и одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания. Она лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, говорится в сообщении. Группа также является ведущим производителем продуктов быстрого приготовления в Центральной и Восточной Европе и лидером на рынке макаронных изделий, джемов и соусов, а также крупным производителем кетчупов, готовых блюд и готовых овощных продуктов в Польше. В портфель компании входят 67 брендов, ее продукция представлена в более 60 стран мира. В 2020 г. консолидированный оборот группы превысил 5 млрд польских злотых.​