Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает бизнес в Польше

Алкогольный холдинг Рустама Тарико продает бизнес в ПольшеCEDC покупает группа компаний Maspex примерно за $1 млрд
Группа компаний «Руст» Рустама Тарико договорилась о продаже своей польской дочерней компании CEDC группе компаний Maspex. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Cтоимость компании CEDC в рамках сделки составила 3,9 млрд польских злотых (приблизительно $1 млрд).
Сделка «соответствует стратегии ГК «Руст», которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка и международной экспансии своих глобальных брендов», говорится в сообщении.
CEDC является лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с годовым объемом продаж более 19 млн 9-литровых коробов. CEDC производит такие бренды, как Absolwent, Żubrówka, Bols, Royal, Soplica. Также она является ведущим импортером алкогольных напитков в Польше, выступая дистрибутором ликера Jägermeister, вин Carlo Rossi, игристых вин Gancia, коньяков Remy Martin, а также таких известных брендов, как Metaxa, Grant’s, Campari и Aperol.
CEDC принадлежат два завода по производству водки в Польше с годовой производственной мощностью более 780 млн бутылок водки и три лицензированных склада.
Холдинг «Русский стандарт» (объединяет помимо алкогольных активов еще и банк, страховой бизнес и т.д.) приобрел CEDC в 2013 г. Позже эта компания вместе с другими алкогольными активами вошла в состав ГК «Руст». За это время CEDC стала лидером во всех водочных сегментах польского рынка, удвоив как свою долю рынка (до 47%), так и EBITDA – этот показатель превысил $100 млн, говорится в сообщении компаний.
«Руст» является второй компанией в мире по производству водки. Она занимается производством и дистрибуцией водки, ее мощности расположены в России, Великобритании, Венгрии и США.
Портфель «Руста» включает водку «Русский стандарт» и другие флагманские бренды, такие как «Зеленая марка», «Парламент» и «Талка», которые экспортируются в более чем 85 стран мира. В дистрибуционный портфель компании входит итальянское игристое вино Gancia, а также ряд всемирно известных импортных брендов, в том числе Remy Martin и Jägermeister. Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Руст» — Рустам Тарико.
Maspex — крупнейшая в Польше и одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе компаний в сегменте продуктов питания. Она лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, говорится в сообщении. Группа также является ведущим производителем продуктов быстрого приготовления в Центральной и Восточной Европе и лидером на рынке макаронных изделий, джемов и соусов, а также крупным производителем кетчупов, готовых блюд и готовых овощных продуктов в Польше. В портфель компании входят 67 брендов, ее продукция представлена в более 60 стран мира. В 2020 г. консолидированный оборот группы превысил 5 млрд польских злотых.