Глобальный тариф на выбросы CO2 сильнее всего ударит по ключевым для России сырьевым отраслям

Глобальный тариф на выбросы CO2 сильнее всего ударит по ключевым для России сырьевым отраслямДополнительные затраты экономики РФ оцениваются экспертами в триллионы рублей
Для борьбы с глобальным потеплением тариф на выбросы углекислого газа (CO2) для стран со средним уровнем экономического развития, включая Россию, может составить не менее $50 за 1 т эквивалента CO2. Это может привести к заметным потерям как для экономик стран Евразии, так и для сырьевых отраслей, следует из анализа PwC «Растущие климатические амбиции: анализ минимальных международных цен на углерод».
PwC анализирует экономические и экологические эффекты, которые к 2030 г. может спровоцировать введение минимального платежа за выбросы парниковых газов, предложенное экспертами МВФ. Для стран с высоким уровнем экономического развития МВФ предлагал повышенный тариф – не менее $75 за 1 т эквивалента CO2. Для слаборазвитых стран предлагается снизить планку до $25 за 1 т (по курсу доллара на 2018 г.). По оценкам фонда, это позволит сократить глобальное потепление в среднем на 2 °C до 2030 г.