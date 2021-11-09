Глобальный тариф на выбросы CO2 сильнее всего ударит по ключевым для России сырьевым отраслям

PwC анализирует экономические и экологические эффекты, которые к 2030 г. может спровоцировать введение минимального платежа за выбросы парниковых газов, предложенное экспертами МВФ. Для стран с высоким уровнем экономического развития МВФ предлагал повышенный тариф – не менее $75 за 1 т эквивалента CO2. Для слаборазвитых стран предлагается снизить планку до $25 за 1 т (по курсу доллара на 2018 г.). По оценкам фонда, это позволит сократить глобальное потепление в среднем на 2 °C до 2030 г.