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Глобальный тариф на выбросы CO2 сильнее всего ударит по ключевым для России сырьевым отраслям

Дополнительные затраты экономики РФ оцениваются экспертами в триллионы рублей
Ксения Потаева Матвей Катков
Евгений Разумный / Ведомости

Для борьбы с глобальным потеплением тариф на выбросы углекислого газа (CO2) для стран со средним уровнем экономического развития, включая Россию, может составить не менее $50 за 1 т эквивалента CO2. Это может привести к заметным потерям как для экономик стран Евразии, так и для сырьевых отраслей, следует из анализа PwC «Растущие климатические амбиции: анализ минимальных международных цен на углерод».

PwC анализирует экономические и экологические эффекты, которые к 2030 г. может спровоцировать введение минимального платежа за выбросы парниковых газов, предложенное экспертами МВФ. Для стран с высоким уровнем экономического развития МВФ предлагал повышенный тариф – не менее $75 за 1 т эквивалента CO2. Для слаборазвитых стран предлагается снизить планку до $25 за 1 т (по курсу доллара на 2018 г.). По оценкам фонда, это позволит сократить глобальное потепление в среднем на 2 °C до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных