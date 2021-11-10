«Роснефть» получила около 60 предложений из-за рубежа о сотрудничестве по проекту «Восток ойл»

«Роснефть» провела серию роуд-шоу проекта «Восток ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков, сообщила компания 9 ноября. В них приняли участие крупные компании, в том числе инжиниринговые, из 15 стран Европы, Азии и с Ближнего Востока. На этих встречах также были представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций. «В серии роуд-шоу проекта «Восток ойл» приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций. По итогам прошедших встреч компания получила около 60 предложений о сотрудничестве», – отмечается в релизе.