Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

«Роснефть» получила около 60 предложений из-за рубежа о сотрудничестве по проекту «Восток ойл»

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток ойл» составит порядка 100 млн т в год
Матвей Катков
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» провела серию роуд-шоу проекта «Восток ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков, сообщила компания 9 ноября. В них приняли участие крупные компании, в том числе инжиниринговые, из 15 стран Европы, Азии и с Ближнего Востока. На этих встречах также были представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций. «В серии роуд-шоу проекта «Восток ойл» приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций. По итогам прошедших встреч компания получила около 60 предложений о сотрудничестве», – отмечается в релизе.

Проект «Восток ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа (включает в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское). Планируется, что к 2030 г. добыча нефти на «Восток ойл» составит порядка 100 млн т в год.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных