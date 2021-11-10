«Роснефть» получила около 60 предложений из-за рубежа о сотрудничестве по проекту «Восток ойл»Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток ойл» составит порядка 100 млн т в год
«Роснефть» провела серию роуд-шоу проекта «Восток ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков, сообщила компания 9 ноября. В них приняли участие крупные компании, в том числе инжиниринговые, из 15 стран Европы, Азии и с Ближнего Востока. На этих встречах также были представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций. «В серии роуд-шоу проекта «Восток ойл» приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций. По итогам прошедших встреч компания получила около 60 предложений о сотрудничестве», – отмечается в релизе.
Проект «Восток ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа (включает в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское). Планируется, что к 2030 г. добыча нефти на «Восток ойл» составит порядка 100 млн т в год.