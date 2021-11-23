ФАС предлагает повысить тарифы на аэронавигацию

«Сейчас повышение сбора происходит на уровень инфляции, – говорит Крамаренко. – Но это компромиссное решение, не исключаю новых повышений в ближайшие годы. Коррекции ставок не происходило долго, так как рубль дешевел, рублевая выручка за счет этого увеличивалась (иностранцы платят аэронавигационный сбор в долларах. – "Ведомости"). Сейчас рубль укреплялся к доллару – рублевая выручка ужималась. Поэтому повышение ставок для иностранных перевозчиков призвано вернуть ГК по ОрВД те объемы выручки, которые были хотя бы в начале этого года», – считает эксперт.