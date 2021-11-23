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Бизнес

ФАС предлагает повысить тарифы на аэронавигацию

Но цены на авиабилеты из-за этого не должны вырасти, считает ведомство
Анастасия Львова
Согласно новой редакции проекта приказа ФАС, 100 км пролета над территорией России обойдется иностранной авиакомпании в $104,8 / Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить ставки сборов за аэронавигационное обслуживание в России, следует из проекта приказа, размещенного на портале проектов нормативных актов. Приказ вступит в действие с момента подписания, общественное обсуждение идет до 25 ноября.

Доля затрат на аэронавигационное обслуживание в расходах авиакомпаний в первом полугодии 2021 г. составила 2,5%, говорит представитель ФАС. Повышение ставок сборов для Boeing-737-800 на внутреннем рейсе протяженностью 1500 км при загрузке в 75% увеличит расходы авиакомпании в расчете на пассажира на 3 руб., на расстояние 2500 км – на 6 руб., говорит собеседник «Ведомостей». «Стоимость обслуживания в районе аэродрома на тот же тип самолета увеличится в среднем на 4 руб. на пассажира», – поясняет он.

Повышение ставок представитель ФАС объяснил «необходимостью непрерывного финансирования обеспечения полетов» в целях обеспечения их безопасности и регулярности.

Сборы за аэронавигацию платят авиакомпании, получая за это метеорологическую, радиотехническую и другую информацию, необходимую для полета. Получателем средств является ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации). Согласно проекту приказа, для иностранных и российских авиаперевозчиков, выполняющих полеты внутри страны, ставки предложено поднять на 5%, при полетах за границу для российских перевозчиков – на 10%.

Согласно новой редакции проекта приказа ФАС, 100 км пролета самолета Boeing 737 над территорией России обойдется иностранной авиакомпании в $104,8 (около 7700 руб), российскому перевозчику – в 2641 руб.

Кроме того, предложено повысить сбор за аэронавигационное обслуживание в районах аэродромов. Во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» предлагается поднять ставку с 80,3 руб. за 1 т максимальной взлетной массы самолета до 84,3 руб. 

«Ведомости» направили запрос в ГК по ОРВД и в Минтранс. 

По мнению ведущего эксперта Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрея Крамаренко, за счет повышения сборов ГК по ОрВД пытается компенсировать падение выручки из-за снижения авиатрафика в пандемию. «Больше 90% выручки ГК по ОрВД ранее приходилось на выплаты иностранных авиакомпаний. Ставки сборов для них всегда были выше, чем для российских. Это была форма перекрестного субсидирования отечественных перевозчиков. До начала пандемии весной 2020 г. у корпорации образовалась кэшевая подушка на несколько миллиардов рублей, но в пандемию полеты практически остановились», – объяснил он. 

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Согласно отчетности ГК по ОрВД по РСБУ за 2020 г., корпорация получила 28 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 15 млрд руб. в 2019 г., выручка упала на 45% до 64,2 млрд руб., а расходы, наоборот, выросли – более чем на 5%. В 2021 г. ОрВД прогнозировала выручку на уровне 92,6 млрд руб. и убыток в 9 млрд руб. 

«Сейчас повышение сбора происходит на уровень инфляции, – говорит Крамаренко. – Но это компромиссное решение, не исключаю новых повышений в ближайшие годы. Коррекции ставок не происходило долго, так как рубль дешевел, рублевая выручка за счет этого увеличивалась (иностранцы платят аэронавигационный сбор в долларах. – "Ведомости"). Сейчас рубль укреплялся к доллару – рублевая выручка ужималась. Поэтому повышение ставок для иностранных перевозчиков призвано вернуть ГК по ОрВД те объемы выручки, которые были хотя бы в начале этого года», – считает эксперт. 

При этом, по его мнению, расходы за аэронавигацию для авиакомпаний – это не самая значительная статья, поэтому на ценах на авиабилеты повышение вряд ли скажется. «Скорее, увеличатся убытки авиакомпаний», – заключил Крамаренко. 

Представитель ФАС заметил, что, «по информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов не зависит напрямую от расходов авиакомпании».  Она формируется в зависимости от спроса и предложения, сезона, количества свободных мест и уровня загрузки воздушного судна, количества дней до отправления (глубина продаж), а также времени отправления и прибытия, поясняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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