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Правительству не подошла концепция развития круизного туризма

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Основными проблемами круизного туризма являются неразвитость инфраструктуры и нехватка судов / Валерий Мельников / РИА Новости

Правительство отправило на доработку проект концепции по развитию круизного туризма в РФ до 2024 г., сообщила «Ведомостям» представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Проект концепции внесен Ростуризмом в правительство в срок (15 ноября), уточнила она, добавив, что «после экспертной оценки и полученных замечаний он направлен ведомству на доработку и дополнительное межведомственное согласование». Ожидаемый срок повторного внесения – декабрь. «Ведомости» ознакомились с проектом.

Общая стратегия развития туризма в РФ была принята в 2019 г. на период до 2035 г., а концепция развития круизного туризма планируется лишь до 2024 г., но с возможностью продления. В стратегии в качестве наиболее перспективных направлений указаны комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, развитие экспедиционного туризма, прежде всего в Арктике, международных морских круизов в дальневосточных бассейнах, комбинированных туристских продуктов в Крыму. Среди задач значится увеличение круизного туризма в 2 раза к 2035 г. и создание условий для интенсивного обновления флота круизными операторами. Число круизных пассажиров в 2019 г. в мире выросло на 3,2% до 26,8 млн человек, но на Россию пришлось всего 500 000 человек. По экспертным оценкам, объем круизного пассажиропотока по рекам РФ может вырасти до 1 млн туристов в год, говорится в проекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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