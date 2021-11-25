Правительству не подошла концепция развития круизного туризма

Общая стратегия развития туризма в РФ была принята в 2019 г. на период до 2035 г., а концепция развития круизного туризма планируется лишь до 2024 г., но с возможностью продления. В стратегии в качестве наиболее перспективных направлений указаны комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, развитие экспедиционного туризма, прежде всего в Арктике, международных морских круизов в дальневосточных бассейнах, комбинированных туристских продуктов в Крыму. Среди задач значится увеличение круизного туризма в 2 раза к 2035 г. и создание условий для интенсивного обновления флота круизными операторами. Число круизных пассажиров в 2019 г. в мире выросло на 3,2% до 26,8 млн человек, но на Россию пришлось всего 500 000 человек. По экспертным оценкам, объем круизного пассажиропотока по рекам РФ может вырасти до 1 млн туристов в год, говорится в проекте.