Биржевые цены на бензин рухнули до уровня января 2021 года

Оптовые цены на бензин и дизтопливо стремительно росли весной – летом 2021 г. Пик пришелся на 9 августа, когда стоимость Аи-92 достигла абсолютного исторического максимума в 58 456 руб./т, а Аи-95 – 59 903 руб./т. Бензин на бирже начал дешеветь в начале осени: к 7 сентября Аи-92 на СПбМТСБ уже торговался по 55 530 руб./т, а Аи-95 – по 58 760 руб./т.