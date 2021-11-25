Биржевые цены на бензин рухнули до уровня января 2021 года

Биржевые цены на бензин рухнули до уровня января 2021 годаНо автовладельцам не стоит надеяться на слишком дешевое топливо
Оптовые цены на бензин достигли минимального уровня с начала января 2021 г., следует из данных биржи СПбМТСБ. В преддверии зимы они снижаются, достигнув 24 ноября по наиболее популярной марке Аи-92 значения в 49 700 руб./т, по Аи-95 – 50 637 руб./т.
Оптовые цены на бензин и дизтопливо стремительно росли весной – летом 2021 г. Пик пришелся на 9 августа, когда стоимость Аи-92 достигла абсолютного исторического максимума в 58 456 руб./т, а Аи-95 – 59 903 руб./т. Бензин на бирже начал дешеветь в начале осени: к 7 сентября Аи-92 на СПбМТСБ уже торговался по 55 530 руб./т, а Аи-95 – по 58 760 руб./т.
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