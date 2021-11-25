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Биржевые цены на бензин рухнули до уровня января 2021 года

Но автовладельцам не стоит надеяться на слишком дешевое топливо
Матвей Катков
Максим Стулов / Ведомости

Оптовые цены на бензин достигли минимального уровня с начала января 2021 г., следует из данных биржи СПбМТСБ. В преддверии зимы они снижаются, достигнув 24 ноября по наиболее популярной марке Аи-92 значения в 49 700 руб./т, по Аи-95 – 50 637 руб./т.

Оптовые цены на бензин и дизтопливо стремительно росли весной – летом 2021 г. Пик пришелся на 9 августа, когда стоимость Аи-92 достигла абсолютного исторического максимума в 58 456 руб./т, а Аи-95 – 59 903 руб./т. Бензин на бирже начал дешеветь в начале осени: к 7 сентября Аи-92 на СПбМТСБ уже торговался по 55 530 руб./т, а Аи-95 – по 58 760 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных