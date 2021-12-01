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Генпрокуратура опять против доплат пассажиров за авиабилеты

Ведомство предлагает Минтрансу законодательно запретить необоснованные сборы
Анастасия Львова
Генпрокуратура опять против доплат пассажиров за авиабилеты / Евгений Разумный / Ведомости

Генеральная прокуратура предлагает Минтрансу дополнить законодательство в сфере авиаперевозок пунктом о «недопустимости возложения на пассажиров необоснованных сборов», а также о прозрачности при формировании тарифов на авиабилеты. Такой ответ заместитель начальника управления Генпрокуратуры в сфере транспорта и таможни Михаил Кузнецов направил в министерство 24 ноября («Ведомости» ознакомились с содержанием письма).

Прокурор тем самым отреагировал на предложения Минтранса легализовать так называемую таксу ZZ (ее размер составляет 185 руб. с билета), которую взимает Транспортная клиринговая палата (ТКП). Идея Минтранса заключалась в том, чтобы скорректировать Федеральные авиационные правила № 82 (ФАП-82 о правилах перевозок), дополнив определение «провозная плата» словами «стоимость перевозки», которая трактуется шире: в стоимость включаются не только расходы на предоставление самой услуги перевозки. Одновременно предлагалось изменить приказ Минтранса от 2008 г. № 155 (о тарифообразовании в перевозках), исключив из пассажирского тарифа расходы на оформление перевозочных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных