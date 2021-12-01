Генпрокуратура опять против доплат пассажиров за авиабилеты

Прокурор тем самым отреагировал на предложения Минтранса легализовать так называемую таксу ZZ (ее размер составляет 185 руб. с билета), которую взимает Транспортная клиринговая палата (ТКП). Идея Минтранса заключалась в том, чтобы скорректировать Федеральные авиационные правила № 82 (ФАП-82 о правилах перевозок), дополнив определение «провозная плата» словами «стоимость перевозки», которая трактуется шире: в стоимость включаются не только расходы на предоставление самой услуги перевозки. Одновременно предлагалось изменить приказ Минтранса от 2008 г. № 155 (о тарифообразовании в перевозках), исключив из пассажирского тарифа расходы на оформление перевозочных документов.