Beluga Group будет разливать водку «Старая Москва»

Эти марки входили в портфель алкогольной группы компаний «Кристалл-Лефортово», которая еще два года назад была признана несостоятельной. По словам ее конкурсного управляющего Ильи Софонова, закон «О банкротстве» позволяет заключить договор о продаже с единственным участником по начальной стоимости лота. Она составила почти 104 млн руб., следует из материалов ЕФРСБ. Представитель Beluga Group подтвердил, что компания приобретает эти бренды, она уже подписала соответствующее соглашение с «Кристалл-Лефортово». Производство водки под этими марками группа начнет в 2022 г. на своих заводах, говорит собеседник «Ведомостей». Она также займется их развитием и обеспечит им широкую федеральную дистрибуцию. Оба эти бренда, по его словам, хорошо известны в Москве и Центральном регионе, существуют на рынке более 10 лет, имеют лояльных потребителей и потенциал роста и потому интересны для Beluga Group.