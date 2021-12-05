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Beluga Group будет разливать водку «Старая Москва»

Компания получит права на когда-то один из самых популярных алкогольных брендов
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Структура Beluga Group стала единственным участником торгов по продаже водочных товарных знаков «Старая Москва» и «Зимняя дорога». Это следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Эти марки входили в портфель алкогольной группы компаний «Кристалл-Лефортово», которая еще два года назад была признана несостоятельной. По словам ее конкурсного управляющего Ильи Софонова, закон «О банкротстве» позволяет заключить договор о продаже с единственным участником по начальной стоимости лота. Она составила почти 104 млн руб., следует из материалов ЕФРСБ. Представитель Beluga Group подтвердил, что компания приобретает эти бренды, она уже подписала соответствующее соглашение с «Кристалл-Лефортово». Производство водки под этими марками группа начнет в 2022 г. на своих заводах, говорит собеседник «Ведомостей». Она также займется их развитием и обеспечит им широкую федеральную дистрибуцию. Оба эти бренда, по его словам, хорошо известны в Москве и Центральном регионе, существуют на рынке более 10 лет, имеют лояльных потребителей и потенциал роста и потому интересны для Beluga Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных