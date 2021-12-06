Red Wings откроет базу Superjet в Омске

Red Wings в январе-октябре этого года, по данным Росавиации, перевезла 2,8 млн пассажиров. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. По итогам 2021 г. компания планирует перевезти около 3 млн человек – на уровне «допандемийного» 2019 г., прогнозировал в октябре Ключарев. С осени 2020 г. компания начала пополнять свой парк скопившимися за несколько лет у госкопрорации «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») самолетами Superjet, на тот момент невостребованными оказались порядка 60 судов. Поставки самолетов в лизинг были захеджированы госгарантиями на 140 млрд руб., выданными в 2020 г. по решению президента России.