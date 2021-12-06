Red Wings откроет базу Superjet в Омске

Red Wings откроет базу Superjet в ОмскеС января 2022 г. на них будут выполняться полеты по семи направлениям
Авиакомпания Red Wings открыла четвертую региональную базу для своих самолетов Superjet 100, сообщил 6 декабря представитель компании. Она будет расположена в Омске. Сегодня самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings базируются в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» (четыре SSJ 100) и Челябинске (один SSJ 100). Еще два Superjet компании базируется в московском аэропорту Домодедово.
«Red Wings станет первой базовой авиакомпанией аэропорта Омска. Первым базирующимся в аэропорту воздушным судном – региональный лайнер SSJ-100. Он совершит перелет из Москвы в Омск в конце декабря-начале января сразу после поступления с завода-производителя, завершения технической приемки и внесения в сертификат эксплуатанта Red Wings», – заявил «Ведомостям» представитель перевозчика. Он уточнил, что с января 2022 г. компания будет выполнять рейсы по семи субсидируемым маршрутам из Омска – в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу.
«В весенне-летнем расписании 2022 г. [планируется запустить рейсы] в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи, Челябинск», – добавил он. В текущем сезоне Red Wings летает из Омска по трем направлениям – в Екатеринбург, Мирный и Ноябрьск.
Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев, слова которого приводятся в релизе, добавил, что в Омске авиакомпания также планирует открыть свой филиал, где будет трудоустроена часть пилотов и бортпроводников.
Пассажиропоток аэропорта Омска в 2019 г. составил рекордные для него 1,4 млн человек. В 2021 г. ожидается, что этот показатель составит 1,5 млн человек.
В июне 2021 г. компания также подписала соглашение с аэропортом Перми «Большое Савино» и правительством Пермского края о базировании своих самолетов и в этом аэропорту. Но пока самолеты туда не доставили, планируется базировать там 1-2 машины, уточнил «Ведомостям» представитель перевозчика. Сейчас в парке Red Wings семь Superjet 100, в дальнейшем их количество будет увеличено до 32 самолетов этого типа. Помимо Superjet, компания эксплуатирует 14 самолетов Airbus А320/321 и три самолета Boeing 777.
Red Wings в январе-октябре этого года, по данным Росавиации, перевезла 2,8 млн пассажиров. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. По итогам 2021 г. компания планирует перевезти около 3 млн человек – на уровне «допандемийного» 2019 г., прогнозировал в октябре Ключарев. С осени 2020 г. компания начала пополнять свой парк скопившимися за несколько лет у госкопрорации «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») самолетами Superjet, на тот момент невостребованными оказались порядка 60 судов. Поставки самолетов в лизинг были захеджированы госгарантиями на 140 млрд руб., выданными в 2020 г. по решению президента России.
Кроме этого, специально под программу «59 Superjet» в феврале 2021 г. правительство утвердило постановление № 245 – о субсидировании стоимости летного часа SSJ 100. Компании-эксплуатанты получают 37 500 руб. за каждый летный час сверх минимального налета в 60 часов в месяц. Red Wings при покупке SSJ 100 также рассчитывала на поддержку в рамках постановления правительства № 1212 (предусматривает госсубсидию на оплату лизинговых платежей в размере 199 млн руб. на каждый Superjet) и по постановлению № 301 (еще 140 млн руб. субсидий на новый самолет для создания склада запчастей и обучения экипажей), рассказывал в сентябре 2020 г. в интервью «Ведомостям» Ключарев.
«Очевидно, что делать гигантский хаб в Омске никто не будет. Будут выполняться рейсы на Superjet, – это региональный самолет относительно небольшой вместимости. Но свой рынок, – тех, кто летает из Омска или соседних регионов, – он найдет», – считает аналитик «Атон» Михаил Ганелин.