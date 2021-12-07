В России за лето закрылось 2000 аптек

Маленькие игроки в итоге закрываются из-за низкой рентабельности, объясняет Шуляк. Об этом же говорит и директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. По ее словам, бизнес одиночных аптек и небольших сетей давно перестал быть высокомаржинальным: по разным оценкам, рентабельность его составляет всего 1–2%. На ситуацию влияет в том числе и появление конкурентов в виде крупных федеральных и региональных сетей, предлагающих потребителю более низкие цены, добавляет Шуляк. Из этого он делает вывод, что они такой ценовой конкуренции не выдерживают. Среди других факторов Преснякова отмечает то, что многие из закрывшихся аптек были расположены в отдаленных и труднодоступных регионах, где невыгодно работать федеральным сетям. Это, по ее мнению, может негативно сказаться на доступности лекарственного обеспечения в этих районах. Кроме того, по словам Пресняковой, на рынок дистанционной торговли лекарствами пришли маркетплейсы, которым также выгоднее сотрудничать с сетями, а не с маленькими аптеками. Объем рынка интернет-аптек за первое полугодие 2021 г. исследовательское агентство Data Insight оценило в 89 млрд руб. Причем за этот период он вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.