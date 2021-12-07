В России за лето закрылось 2000 аптек

В России за лето закрылось 2000 аптекЛюди стали меньше болеть ОРВИ из-за масок и удаленки
В России с июня по сентябрь 2021 г. закрылось почти 2000 аптек, следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это примерно 3% от всех точек, которые работали в стране на начало лета. Судя по документу, чаще всего закрывались объекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу: 44% переставших работать точек – одиночные аптеки. За три летних месяца их количество сократилось в целом на 8% и составило 9521 точку на сентябрь 2021 г. Примерно 27% закрывшихся аптек относятся к региональным (такими считаются сети более чем с 15 объектами как минимум в пяти населенных пунктах), 15% – к малым локальным (3–10 точек), 12% – к федеральным. И лишь межрегиональные сети (у них не менее 40 точек более чем в пяти регионах) нарастили свое присутствие на 6% до 8668 точек на сентябрь. Если учитывать этот прирост, общее число аптек в стране с июня по сентябрь сократилось на 1500 точек, или на 2,4%, до 64 353 аптек, сказано в отчете DSM Group.
Закрытие аптек опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают со снижением спроса на лекарства из-за введенных на фоне коронавируса защитных мер, с выходом на рынок интернет-аптек, а также с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировкой препаратов. На спрос, обычно зависящий от благосостояния людей, стал влиять еще и коронавирус: он меняет принятую в аптечном бизнесе сезонность продаж, объясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, из-за использования масок, социального дистанцирования и перехода на удаленную работу люди почти не болели ОРВИ и не страдали обострениями хронических заболеваний, а значит, не покупали лекарства. Это подтверждает и генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов, который говорит, что из-за «пандемических качелей» спрос постоянно изменяется.
Маленькие игроки в итоге закрываются из-за низкой рентабельности, объясняет Шуляк. Об этом же говорит и директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. По ее словам, бизнес одиночных аптек и небольших сетей давно перестал быть высокомаржинальным: по разным оценкам, рентабельность его составляет всего 1–2%. На ситуацию влияет в том числе и появление конкурентов в виде крупных федеральных и региональных сетей, предлагающих потребителю более низкие цены, добавляет Шуляк. Из этого он делает вывод, что они такой ценовой конкуренции не выдерживают. Среди других факторов Преснякова отмечает то, что многие из закрывшихся аптек были расположены в отдаленных и труднодоступных регионах, где невыгодно работать федеральным сетям. Это, по ее мнению, может негативно сказаться на доступности лекарственного обеспечения в этих районах. Кроме того, по словам Пресняковой, на рынок дистанционной торговли лекарствами пришли маркетплейсы, которым также выгоднее сотрудничать с сетями, а не с маленькими аптеками. Объем рынка интернет-аптек за первое полугодие 2021 г. исследовательское агентство Data Insight оценило в 89 млрд руб. Причем за этот период он вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какие аптеки остались работать
На сентябрь 2021 г. больше половины работающих точек приходилось на федеральную и региональную розницу (29 и 23% соответственно). Далее следовали одиночные аптеки – у них 15% от общего числа точек в стране, малые локальные игроки (14%), межрегиональные (13%) и локальные (6%).
По данным DSM Group, на фоне закрытия физических аптек растет доля игроков, получающих разрешение на онлайн-торговлю лекарствами. На сентябрь 2021 г. такое разрешение было у 390 юридических лиц (+338% к июню 2020 г. и +42% к январю 2021 г.) и почти у 30% всех аптечных точек.
На финансовое состояние малого и среднего аптечного ритейла, по словам Пресняковой, повлияла и обязательная маркировка лекарственных средств, введенная в июле 2020 г. Это, в свою очередь, привело к упразднению с 2021 г. режима ЕНВД, позволявшего бизнесу экономить на налогах. По ее словам, абсолютно у всех региональных членов СРО при переходе на основной и упрощенный режимы налоги выросли в разы, в некоторых регионах – в 5–10 раз. Маркировка, в свою очередь, потребовала дополнительных расходов на покупку технического оснащения (сканеров) и программного обеспечения, а также на увеличение штата для приемки товаров. В Минпромторге, в свою очередь, уверены, что маркировка не влияет на финансовое состояние аптек, так как она требует минимальных инвестиций. Траты аптек разовые – это покупка нового сканера для кассира стоимостью порядка 3500 руб., сообщил представитель оператора маркировки – Центра развития перспективных технологий. По его словам, у подавляющего большинства точек они уже были до появления маркировки. Нанимать дополнительный персонал тоже не нужно – операции по приемке товара стандартные, считает собеседник «Ведомостей». Представитель ФНС на запрос не ответил.
Из отчета DSM Group следует, что темпы прироста аптечного розничного сегмента в деньгах (в среднем 5–6% в год) замедлились. За 10 месяцев 2021 г. он составил 3,6%. Преснякова считает, что к докризисному росту розница в ближайшие годы не вернется. Шуляк же более оптимистичен, он прогнозирует, что сезонные заболевания, такие как ОРВИ, вернутся в начале 2022 г. Средний оборот одной аптеки в России, по подсчетам DSM Group, составляет 1,76 млн руб. Причем самый высокий показатель демонстрирует не Москва, а Дагестан – 3,7 млн руб. Тогда как столица находится на втором месте со средним оборотом одной точки в 3,7 млн руб.