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«Т плюс» снова уличили в завышении цен на электричество

ФАС может оштрафовать компанию на сумму до 15% от выручки в зоне нарушения
Александр Волобуев Владимир Дзагуто
В самой «Т плюс» нарушения в феврале – апреле 2019 г. не признают / Максим Стулов / Ведомости

ФАС признала генерирующую компанию «Т плюс» (T+, основана Виктором Вексельбергом на базе ряда энергокомпаний, выделенных в 2000-х из РАО ЕЭС) виновной в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии, сообщил регулятор 13 декабря. Нарушения были зафиксированы в феврале – апреле 2019 г.

Служба пришла к выводу, что ценовые заявки «Т плюс» превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо для выработки электроэнергии. «Ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока (ЗСП) «Вятка» и в первой ценовой зоне (включает европейскую часть России и Урал. – «Ведомости»), превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70–90%, а в отдельных случаях – более чем в 2 раза», – подчеркивается в релизе ФАС.

В результате, по версии службы, это повлияло на формирование цен на электроэнергию на оптовом энергорынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор оптовой торговли электроэнергией). Нарушение квалифицировано ФАС по п. 11 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции», размер штрафа будет определен по итогам рассмотрения административного дела.

Проверка проводилась ФАС, поскольку «Т плюс» занимает доминирующее положение по мощности электростанций и выработке электроэнергии в ЗСП «Вятка». Зона объединяет энергосистемы Кировской области, Удмуртии, Республики Марий Эл, Чувашии, а также южный энергорайон Пермского края и Казанский энергорайон.

«Т плюс» владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб. Вексельберг и его группа «Ренова» в 2018 г. снизили доли в T+ с 57,1 до 39,6%, тогда 17% получила кипрская Merol Trading Limited Бориса Герца – партнера бизнесмена с начала 1990-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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