Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

Башкирская содовая компания получит сырье в Казахстане

Для его разработки компания создает СП с местным «Каустиком» с инвестициями до $1 млрд
Василий Милькин
Создание СП может добавить 25–30% к операционной прибыли БСК через 2–3 года / Вадим Брайдов / ТАСС

Башкирская содовая компания (БСК) и казахстанское АО «Каустик» создадут СП для реализации проектов в Казахстане и России с объемом инвестиций до $1 млрд. Предприятие займется в том числе выпуском диоксида титана и оксихлорида циркония (ZOC), производство которых в России ограничено. Соглашение об СП компании подписали на Международной неделе бизнеса в Уфе, сообщили 18 декабря пресс-службы правительства Казахстана и БСК. Также СП будет производить каустическую соду, гипохлорит натрия, хлор, соляную кислоту и другую химическую продукцию. Доли сторон в СП не уточняются.

Как поясняется в сообщении БСК, основное производство будет расположено в рамках химического кластера в Павлодаре (Казахстан). В стране планируется построить несколько ГОКов, фабрику селективного обогащения, комплекс по выпуску ZOC, также модернизируют мощности «Каустика». В Башкирии предполагается построить производство пигментного диоксида титана.

По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, которые приводит компания, кооперация поможет БСК укрепить позиции на среднеазиатском рынке и выстроить взаимовыгодные отношения с другими химическими компаниями Казахстана. По оценке компании, в 2022 г. товарооборот между БСК и Казахстаном составит 320 000 т (наибольшую долю в экспорте составят кальцинированная сода, бикарбонат натрия, едкий натр), сумма выручки – $87 млн.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных