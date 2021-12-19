Башкирская содовая компания получит сырье в Казахстане

Башкирская содовая компания получит сырье в КазахстанеДля его разработки компания создает СП с местным «Каустиком» с инвестициями до $1 млрд
Башкирская содовая компания (БСК) и казахстанское АО «Каустик» создадут СП для реализации проектов в Казахстане и России с объемом инвестиций до $1 млрд. Предприятие займется в том числе выпуском диоксида титана и оксихлорида циркония (ZOC), производство которых в России ограничено. Соглашение об СП компании подписали на Международной неделе бизнеса в Уфе, сообщили 18 декабря пресс-службы правительства Казахстана и БСК. Также СП будет производить каустическую соду, гипохлорит натрия, хлор, соляную кислоту и другую химическую продукцию. Доли сторон в СП не уточняются.
Как поясняется в сообщении БСК, основное производство будет расположено в рамках химического кластера в Павлодаре (Казахстан). В стране планируется построить несколько ГОКов, фабрику селективного обогащения, комплекс по выпуску ZOC, также модернизируют мощности «Каустика». В Башкирии предполагается построить производство пигментного диоксида титана.
По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, которые приводит компания, кооперация поможет БСК укрепить позиции на среднеазиатском рынке и выстроить взаимовыгодные отношения с другими химическими компаниями Казахстана. По оценке компании, в 2022 г. товарооборот между БСК и Казахстаном составит 320 000 т (наибольшую долю в экспорте составят кальцинированная сода, бикарбонат натрия, едкий натр), сумма выручки – $87 млн.