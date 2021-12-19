Башкирская содовая компания получит сырье в Казахстане

Башкирская содовая компания (БСК) и казахстанское АО «Каустик» создадут СП для реализации проектов в Казахстане и России с объемом инвестиций до $1 млрд. Предприятие займется в том числе выпуском диоксида титана и оксихлорида циркония (ZOC), производство которых в России ограничено. Соглашение об СП компании подписали на Международной неделе бизнеса в Уфе, сообщили 18 декабря пресс-службы правительства Казахстана и БСК. Также СП будет производить каустическую соду, гипохлорит натрия, хлор, соляную кислоту и другую химическую продукцию. Доли сторон в СП не уточняются.