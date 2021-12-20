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Hyundai вложит еще 37 млрд рублей в развитие производства в России

Это сделает корейский концерн одним из крупнейших инвесторов в российском автопроме
Денис Ильюшенков
Hyundai собирается вложить огромные деньги, за которые можно построить завод с нуля / Kyle Grillot / Reuters

Минпромторг РФ 20 декабря сообщил об одобрении изменений, которые вносятся в специнвестконтракты (СПИК) калининградского «Автотора» и Hyundai. Допсоглашение с Hyundai предполагает включение в номенклатуру продукции новых моделей – Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage. Совокупный объем инвестиций будет увеличен с 16 млрд до 52,8 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

СПИК «Автотора», как и предполагалось, подорожал на 20 млрд руб. и теперь дает компании возможность выпускать электромобили с локализацией двигателя, тяговой батареи и инвертора, а также компоненты к ним.

«Хендэ мотор мануфактуринг рус» (производственная «дочка» Hyundai в России) заключила СПИК с Минпромторгом 29 декабря 2018 г. По данным из реестра заключенных инвестконтрактов в Государственной информационной системе промышленности, СПИК с Hyundai заключен на девять полных лет. За это время компания должна успеть сделать центр исследований, разработок и производства обновленных Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. Вложения тогда оценивались не менее чем в 16,7 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных