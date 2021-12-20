Hyundai вложит еще 37 млрд рублей в развитие производства в России

«Хендэ мотор мануфактуринг рус» (производственная «дочка» Hyundai в России) заключила СПИК с Минпромторгом 29 декабря 2018 г. По данным из реестра заключенных инвестконтрактов в Государственной информационной системе промышленности, СПИК с Hyundai заключен на девять полных лет. За это время компания должна успеть сделать центр исследований, разработок и производства обновленных Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. Вложения тогда оценивались не менее чем в 16,7 млрд руб.