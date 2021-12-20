Hyundai вложит еще 37 млрд рублей в развитие производства в России

Hyundai вложит еще 37 млрд рублей в развитие производства в РоссииЭто сделает корейский концерн одним из крупнейших инвесторов в российском автопроме
Минпромторг РФ 20 декабря сообщил об одобрении изменений, которые вносятся в специнвестконтракты (СПИК) калининградского «Автотора» и Hyundai. Допсоглашение с Hyundai предполагает включение в номенклатуру продукции новых моделей – Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage. Совокупный объем инвестиций будет увеличен с 16 млрд до 52,8 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.
СПИК «Автотора», как и предполагалось, подорожал на 20 млрд руб. и теперь дает компании возможность выпускать электромобили с локализацией двигателя, тяговой батареи и инвертора, а также компоненты к ним.
«Хендэ мотор мануфактуринг рус» (производственная «дочка» Hyundai в России) заключила СПИК с Минпромторгом 29 декабря 2018 г. По данным из реестра заключенных инвестконтрактов в Государственной информационной системе промышленности, СПИК с Hyundai заключен на девять полных лет. За это время компания должна успеть сделать центр исследований, разработок и производства обновленных Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. Вложения тогда оценивались не менее чем в 16,7 млрд руб.