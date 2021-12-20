«Доктис» Марка Курцера оцифрует клинические испытания лекарств

Пациенты станут вносить в него данные о самочувствии, симптомах, реакциях на лекарства и т. д. Врачи смогут контролировать прием препаратов и оперативно анализировать эти данные. Доступ к системе будут иметь также и контрольно-надзорные органы, чтобы в онлайн-режиме наблюдать за исследованием, статистикой и нарушениями. Прототип платформы будет готов к лету 2022 г., рассказал генеральный директор «Доктис» Сергей Лежнин.