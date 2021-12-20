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«Доктис» Марка Курцера оцифрует клинические испытания лекарств

Для этого компания приобрела долю в «Ифарме» у группы «Химрар»
Анна Киселева
Созданная в 2012 г. «Ифарма» провела уже более 150 клинических исследований / facebook.com/ipharma.cro

Телемедицинский сервис «Доктис» Марка Курцера и его партнеров купил 51% в компании «Ифарма» у ГК «Химрар», сообщили «Ведомостям» представители сторон. Вместе они планируют разработать платформу для цифровизации клинических испытаний лекарств. Она будет включать мобильное приложение для участников исследований, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Пациенты станут вносить в него данные о самочувствии, симптомах, реакциях на лекарства и т. д. Врачи смогут контролировать прием препаратов и оперативно анализировать эти данные. Доступ к системе будут иметь также и контрольно-надзорные органы, чтобы в онлайн-режиме наблюдать за исследованием, статистикой и нарушениями. Прототип платформы будет готов к лету 2022 г., рассказал генеральный директор «Доктис» Сергей Лежнин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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