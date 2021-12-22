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Дальнему Востоку готовят программу замены старых электростанций на 150 млрд рублей

Для обновления объектов микрогенерации хотят привлечь деньги Фонда ЖКХ
Александр Волобуев
В рамках концепции замены старой микрогенерации на ВИЭ КРДВ предлагается предоставить инвесторам налоговые льготы, льготное госфинансирование и капитальные гранты из бюджета / Юрий Смитюк / ТАСС

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ, структура Минвостокразвития) направило на согласование в федеральные ведомства масштабную программу обновления старой микрогенерации (малых электростанций) в удаленных и изолированных районах. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор по направлению «Энергетика» КРДВ Василий Потемкин.

По оценкам корпорации, на Дальнем Востоке и в Арктике сегодня расположено более 1500 устаревших и неэффективных мини-электростанций. Мощность каждой составляет не более 1 МВт. «Все они были построены в середине 1980-х гг., крайне неэффективны, работают на дизельном топливе и угле. И просто в силу их возраста и отсталости технологий возникает вопрос, почему бы не модернизировать их и не заменить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», – отмечал Потемкин в начале декабря на конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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