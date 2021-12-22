Дальнему Востоку готовят программу замены старых электростанций на 150 млрд рублей

По оценкам корпорации, на Дальнем Востоке и в Арктике сегодня расположено более 1500 устаревших и неэффективных мини-электростанций. Мощность каждой составляет не более 1 МВт. «Все они были построены в середине 1980-х гг., крайне неэффективны, работают на дизельном топливе и угле. И просто в силу их возраста и отсталости технологий возникает вопрос, почему бы не модернизировать их и не заменить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ)», – отмечал Потемкин в начале декабря на конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в РФ».