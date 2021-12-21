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Государство готово платить только за часть вывозных рейсов из Турции и Танзании

Минтранс объяснил, почему компенсации авиакомпаниям упали до 100 млн рублей
Анастасия Львова Маргарита Соболь
Минтранс компенсирует авиакомпаниям не все расходы, а только их часть, которая превышает размер полученной от этих рейсов выручки / Валерий Матыцин / ТАСС

Минтранс объяснил причину, по которой правительство резко снизило объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз туристов весной и летом из закрытых тогда Турции и Танзании. Объем господдержки в распоряжении правительства был снижен до 100 млн руб. с первоначально рассчитанных 350 млн руб.

Как пояснил «Ведомостям» представитель Минтранса, сумма в 350 млн руб. была рассчитана из оценки затрат на вывоз порядка 36 000 пассажиров по реализованным авиакомпаниями авиабилетам. Но затем авиакомпании дали Росавиации информацию о том, что «основную часть россиян вывезли на чартерных рейсах на самолетах, арендуемых туроператорами при формировании туристского продукта», сообщил собеседник. Поэтому, по мнению министерства, к декабрю «значительная часть авиакомпаний» уже смогла компенсировать свои расходы. «В итоге Росавиация выступила с предложением сократить объем субсидий под реальный оставшийся некомпенсированный объем затрат», – объяснил представитель Минтранса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных