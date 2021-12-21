Государство готово платить только за часть вывозных рейсов из Турции и Танзании

Государство готово платить только за часть вывозных рейсов из Турции и ТанзанииМинтранс объяснил, почему компенсации авиакомпаниям упали до 100 млн рублей
Минтранс объяснил причину, по которой правительство резко снизило объем компенсаций авиакомпаниям за вывоз туристов весной и летом из закрытых тогда Турции и Танзании. Объем господдержки в распоряжении правительства был снижен до 100 млн руб. с первоначально рассчитанных 350 млн руб.
Как пояснил «Ведомостям» представитель Минтранса, сумма в 350 млн руб. была рассчитана из оценки затрат на вывоз порядка 36 000 пассажиров по реализованным авиакомпаниями авиабилетам. Но затем авиакомпании дали Росавиации информацию о том, что «основную часть россиян вывезли на чартерных рейсах на самолетах, арендуемых туроператорами при формировании туристского продукта», сообщил собеседник. Поэтому, по мнению министерства, к декабрю «значительная часть авиакомпаний» уже смогла компенсировать свои расходы. «В итоге Росавиация выступила с предложением сократить объем субсидий под реальный оставшийся некомпенсированный объем затрат», – объяснил представитель Минтранса.