Как металлурги зарабатывали на конъюнктуре и расплачивались за это

Как металлурги зарабатывали на конъюнктуре и расплачивались за этоСверхприбыли сталеваров стали проблемой и для других отраслей
Одной из центральных тем в 2021 г. стал рост цен на металлопродукцию, который затронул самые разные отрасли – от строительства до автопрома и энергетики. Подъем цен на металлы на мировом рынке начался еще в IV квартале 2020 г. – на фоне постепенной отмены ковидных ограничений. Вслед за мировыми взлетели и российские цены.
По данным рейтингового агентства «Русмет», цена арматуры в начале 2021 г. достигала 68 653 руб. за 1 т, в конце февраля цена снизилась до 52 923 руб., а со второй половины марта цена снова поднялась и росла до середины лета. Пик пришелся на 18 июня – 79 127 руб. за 1 т. На мировом рынке цена на стальной горячекатаный прокат (FOB Китай) с начала года выросла на 12% до $752,5/т (в мае цена превышала $1000/т), на алюминий – на 40% до $2800/т (в октябре цена превышала $3000/т), на медь – на 25% до $9620/т (в октябре была выше $10 600/т), на никель – на 21% до $19 980/т (на пике в ноябре достигала $21 100/т), свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Вслед за ростом цен на металлы росла и выручка металлургических компаний. «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.
Первыми на дорогой металл начали жаловаться застройщики – еще в ноябре – декабре 2020 г. По их оценкам, рост цен на новостройки во многом связан с ценой арматуры. Доля стали в себестоимости жилья находится в пределах 6–7%, говорил «Ведомостям» инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель оценивал ее в 4–5%, президент ГК «Основа» Александр Ручьев – в 10–12%.
Отразился рост цен на металлы и на ценах на автомобили. В июне о росте цен на металлопрокат и неизбежном подорожании машин сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Доля металла в себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доходит до 35–40%, говорил «Ведомостям» эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
Отразился скачок цен на металлы на производителях грузовых вагонов, где доля металла в себестоимости с учетом комплектующих составляет 65–75% (данные ИПЕМ). На это обращал внимание первый зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Повлиял рост цен на металлы на судостроение. А глава «Россетей» Андрей Рюмин в октябре заявлял о том, что подорожание металлов может создать серьезные сложности при электрификации БАМа и Транссиба.
В итоге на прибыльность отрасли обратили внимание и в правительстве. В конце мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. Правительство решило перейти к повышению налогов. С 1 августа по 31 декабря 2021 г. для металлургов ввели временные экспортные пошлины. От них государство рассчитывает получить 163–164 млрд руб. А осенью было принято решение о повышении налоговой нагрузки для металлургов с 1 января 2022 г. на три года. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязали к котировкам сырья на мировых рынках, пояснял министр финансов Антон Силуанов. Также будет введен акциз на жидкую сталь. За счет этого в 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно изъять более 500 млрд руб.
Металлурги заявили об ожидаемых выпадающих доходах. ММК оценивает эффект в 2022 г. в $200–250 млн, «Металлоинвест» – в 20 млрд руб. ($270 млн), «Северсталь» – в $280–290 млн, Evraz – в $250–300 млн, НЛМК – в $300–550 млн.
По словам гендиректора «Русмета» Андрея Зеленина, цены на металлы в 2021 г. во многом выросли благодаря мировому печатному станку. В наиболее вероятном сценарии цены в 2022 г. будут снижаться, их волатильность увеличится, но с 2023 г. вновь может начаться повышающий тренд. Зеленин отметил, что его основные факторы – ипотечный кризис в Китае, где производство стали падает с июля, рост цен на энергоносители, который поднимает себестоимость металлов, торговая война между Китаем и Австралией, за которой стоит политический кризис. Рост НДПИ и акциз на сталь принципиально не повлияют на цены внутреннего рынка, считает он. С этим согласен управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. Влияние будет на рентабельность по EBITDA металлургических компаний, в большей степени – сталелитейных, добавил он.
По оценке аналитика «Финама» Алексея Калачева, цены на сталь в 2022 г. будут стабильны на текущем уровне или чуть ниже, а цены на цветные металлы сохранят высокую волатильность. Динамика цен на стальной прокат на внутреннем рынке во многом будет зависеть от динамики жилищного строительства и государственных мер по его стимулированию, а также от хода реализации инфраструктурных проектов, добавил он.
Введение экспортных пошлин оказало влияние на внутренние цены на стальной прокат, говорит Каримов. По данным «Русмета», в конце июля цена на стальную арматуру пошла вниз, минимум 2021 г. был отмечен в октябре. На 21 декабря ее среднее значение составляет 62 343 руб./т. Влияние пошлин на цены на цветные металлы в России практически отсутствовало, так как они главным образом зависят от котировок на LME и курса доллара к рублю, сказал Каримов. Так как курс рубля показывал небольшую волатильность, стоимость цветных металлов следовала за мировой конъюнктурой.
Руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков отмечает, что в 2022 г. ожидаются нормализация ситуации на рынках большинства металлов и коррекция цен. По его оценке, цена на никель останется на уровне $20 000 за 1 т из-за высоких темпов роста продаж электромобилей и перехода на новое поколение батарей. Коррекцию цен на коксующийся уголь и железную руду в 2022 г. повлечет снижение цен на сталь к концу года. Медь, по словам Глушакова, сейчас торгуется на 50–60% выше себестоимости маржинальных производителей, в 2022 г. может произойти снижение цен примерно на 20%. Цену на алюминий сейчас определяет себестоимость производства китайских компаний, которые работают на угольной энергии, говорит эксперт. К весне ожидается существенное снижение цен на уголь в связи с ростом его добычи, что негативно повлияет на цену алюминия, прогнозирует он.
По прогнозу «Открытие Research», мировые цены на сталь и цветные металлы в 2022 г. будут корректироваться вниз из-за балансировки рынков. В случае со сталью спрос в Европе (основное экспортное направление из России) сокращается на фоне проблем автопроизводителей, которые накопили запасы металла, но не могут их использовать из-за дефицита микрочипов. В «Открытие Research» наиболее существенное снижение среднегодовых цен в 2020 г. ожидают в сегменте стального проката (около 20%), тогда как средние цены на цветные металлы продемонстрируют небольшую отрицательную коррекцию до 5%.