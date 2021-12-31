Как металлурги зарабатывали на конъюнктуре и расплачивались за это

По данным рейтингового агентства «Русмет», цена арматуры в начале 2021 г. достигала 68 653 руб. за 1 т, в конце февраля цена снизилась до 52 923 руб., а со второй половины марта цена снова поднялась и росла до середины лета. Пик пришелся на 18 июня – 79 127 руб. за 1 т. На мировом рынке цена на стальной горячекатаный прокат (FOB Китай) с начала года выросла на 12% до $752,5/т (в мае цена превышала $1000/т), на алюминий – на 40% до $2800/т (в октябре цена превышала $3000/т), на медь – на 25% до $9620/т (в октябре была выше $10 600/т), на никель – на 21% до $19 980/т (на пике в ноябре достигала $21 100/т), свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Вслед за ростом цен на металлы росла и выручка металлургических компаний. «Северсталь» увеличила выручку по МСФО за девять месяцев 2021 г. на 63%, НЛМК – на 69%, ММК – на 87%.