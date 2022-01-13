Продажи персональных компьютеров в мире выросли на 14,8% в 2021 году

С января по ноябрь 2021 г., по данным розничных сетей, средняя цена всех персональных компьютеров – ноутбуков и десктопных устройств – выросла на 24% в долларах США, отмечает Кравченко. «Причины роста средней цены в основном не в том, что подорожали дешевые продукты, стало больше продаваться дорогих. Есть подорожание компонентов, оно, конечно, отразилось на стоимости устройств, но также есть смещение спроса в сторону изделий с более продвинутыми конфигурациями, – поясняет Дмитрий Кравченко. – На 2022 г. в план заложен рост, и сдерживающим фактором является продолжающийся дефицит компонентов, который чуть менее выражен по сравнению с годом ранее». На рынке также сохраняются проблемы в логистике, есть нехватка контейнеров, а стоимость перевозки стала в разы дороже и существенно дольше, отмечает Кравченко.