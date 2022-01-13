Продажи персональных компьютеров в мире выросли на 14,8% в 2021 году

Продажи персональных компьютеров в мире выросли на 14,8% в 2021 годуВ России они сдерживаются дефицитом чипов и логистическим кризисом
Мировые поставки традиционных персональных компьютеров (ПК – настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) достигли 92,7 млн единиц в IV квартале 2021 г., что на 1,0% больше, чем за тот же квартал 2020 г. Об этом говорится в исследовании Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, подготовленном Международной корпорацией данных (IDC). Общий объем поставок ПК в 2021 г. достиг 348,8 млн единиц, что на 14,8% больше, чем в 2020 г. Это самый высокий уровень поставок с 2012 г.
«2021 г. действительно стал возвращением к ПК», а общий рынок подобных устройств «вернулся к гораздо более высокому уровню, чем до пандемии», говорится в исследовании. Показатели могли быть еще выше, если бы не глобальный логистический кризис: многие покупатели все еще ожидают отправки своих заказов на ПК. Предложение, считают в IDC, останется ограниченным и в начавшемся 2022 г., особенно в коммерческом секторе, где наблюдается устойчивый спрос.
На первом месте по отгрузкам ПК, по данным IDC, в 2021 г. оказался китайская Lenovo с 81 млн устройств (рост на 14,1% год к году) и долей мирового рынка в 23,5%. Второе место заняла HP с 74,1 млн ПК (+9.3%) и с долей 21,2%. Тройку лидеров замкнула Dell Technologies с 59,3 млн ПК (+17,9%) и долей рынка в 17%. Apple оказалась на четвертом месте по отгрузкам – 27,7 млн с долей рынка в 8%, однако она показала самый большой рост в 2021 г. (+22,1%). На пятом месте оказалась Acer Group с 23,9 млн ПК (+14%) и долей рынка в 6,9%.
По данным IDC, лидером по отгрузкам в IV квартале 2021 г. также стали китайские ПК под брендом Lenovo – 21,7 млн штук с долей рынка в 23,4%. На втором месте – американская HP с 18,6 млн устройств (20,1% мирового рынка ПК), а на третьем – также американская Dell Technologies с 17,2 млн устройств и 18,6% рынка. ПК от Apple заняли четвертое место по отгрузкам в мире – 7,6 млн и 8,2% рынка. Пятерку лидеров замкнула ASUS с 6,1 млн и 6,6% рынка. Acer Group ненамного отстала от ASUS с 6 млн отгруженных устройств и 6,5% мирового рынка по итогам последнего квартала 2021 г.
В 2021 г. в России продолжился рост спроса на ПК, в первую очередь на ноутбуки, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев. «Мы по–прежнему видели продолжение истории, которая началась в 2020 г. с переводом на удаленную работу сотрудников и на дистанционное обучение студентов и школьников. Мы видим тенденцию перехода от потребления одного ноутбука на семью к ноутбуку на каждого члена семьи. Вследствие этого мы наблюдали спрос в 2021 г.», – пояснил он. В связи с дефицитом компонентов и усложнением логистической цепочки выросли цены на компоненты и на доставку, отмечает Катаев. «В среднем мы видим увеличение цен на персональные компьютеры на 25–30% за последние полтора года», – сказал он.
Если основываться на данных продаж компьютеров с полок, то в течение первых трех кварталов 2021 г. российский рынок падал, а в IV квартале начал расти, рассказал генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. «Продажи с полок были затронуты дефицитом компонентов, который нарастал в течение 2020 г. и продолжался весь 2021 г.», – сказал он. Acer, по словам Кравченко, существенно увеличила отгрузки ПК в Россию в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
С января по ноябрь 2021 г., по данным розничных сетей, средняя цена всех персональных компьютеров – ноутбуков и десктопных устройств – выросла на 24% в долларах США, отмечает Кравченко. «Причины роста средней цены в основном не в том, что подорожали дешевые продукты, стало больше продаваться дорогих. Есть подорожание компонентов, оно, конечно, отразилось на стоимости устройств, но также есть смещение спроса в сторону изделий с более продвинутыми конфигурациями, – поясняет Дмитрий Кравченко. – На 2022 г. в план заложен рост, и сдерживающим фактором является продолжающийся дефицит компонентов, который чуть менее выражен по сравнению с годом ранее». На рынке также сохраняются проблемы в логистике, есть нехватка контейнеров, а стоимость перевозки стала в разы дороже и существенно дольше, отмечает Кравченко.