Продажи ноутбуков снизились на 15%Падение объясняется аномальным спросом в разгар пандемии
За неполное первое полугодие 2021 г. (с января по май) в России купили 1,1 млн ноутбуков – на 15% меньше, чем в этот же период прошлого года, подсчитала компания GfK. В деньгах продажи, напротив, ощутимо выросли – на 20%, превысив 60 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в исследовательской компании.
В марте 2020 г. резко снизился курс рубля, тогда же начался массовый переход на удаленную работу и учебу, связанный с пандемией COVID-19, из-за этого в начале прошлого года спрос на ноутбуки вырос настолько, что был поставлен рекорд по продажам этих устройств в штуках, отмечает сотрудник отдела продаж сервисов российской GfK Наталья Моржова: «В этом году побить его не удалось».
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