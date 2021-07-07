Продажи ноутбуков снизились на 15%

В марте 2020 г. резко снизился курс рубля, тогда же начался массовый переход на удаленную работу и учебу, связанный с пандемией COVID-19, из-за этого в начале прошлого года спрос на ноутбуки вырос настолько, что был поставлен рекорд по продажам этих устройств в штуках, отмечает сотрудник отдела продаж сервисов российской GfK Наталья Моржова: «В этом году побить его не удалось».