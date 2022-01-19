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«Магнит» создает медиаплатформу для привлечения новых клиентов

Ритейлер выкупил активы издательского дома «Гастроном», выпускающего журналы о рецептах и кулинарии
Маргарита Соболь
«Магнит» планирует развивать медиаплатформу на основе активов издательского дома «Гастроном» / Евгений Разумный / Ведомости

Второй крупнейший по обороту российский продуктовый ритейлер «Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном». Компания ООО «Издательский дом «Гастроном» и связанные с ней структуры по итогам IV квартала 2021 г. вошли в список его аффилированных лиц, обнаружили «Ведомости».

Эта фирма выпускает журналы «Гастрономъ», «Школа гастронома», «Школа гастронома. Коллекция рецептов», «Садовник», «Коллекция садовника», «Женские секреты». Ему также принадлежат порталы www.gastronom.ru и www.supersadovnik.ru, рекламное агентство «Гастроном продакшн». Издательский дом также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ» и совместный с издательством «Эксмо» книжный проект «Книги Гастронома», следует из информации на сайте вакансий HeadHunter.

Представитель «Магнита» факт сделки подтвердил, сообщив, что компания планирует развивать на основе активов издательского дома совместную с его текущими владельцами (Еленой Трухиной и Натальей Чернышевой, согласно «СПАРК-Интерфаксу». – «Ведомости») медиаплатформу. Ритейлер планирует сохранить и усилить редакционную команду «Гастронома», говорит собеседник «Ведомостей». Он напоминает, что уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 000 единиц контента – рецепты, гиды и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных