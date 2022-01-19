«Магнит» создает медиаплатформу для привлечения новых клиентов

Представитель «Магнита» факт сделки подтвердил, сообщив, что компания планирует развивать на основе активов издательского дома совместную с его текущими владельцами (Еленой Трухиной и Натальей Чернышевой, согласно «СПАРК-Интерфаксу». – «Ведомости») медиаплатформу. Ритейлер планирует сохранить и усилить редакционную команду «Гастронома», говорит собеседник «Ведомостей». Он напоминает, что уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 000 единиц контента – рецепты, гиды и т. д.