«Сбер» покупает торговую сеть «Стокманн»Компания станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет»
«Сбер» договорился о приобретении у бизнесмена Якова Панченко 100% акций в АО «Стокманн». Это следует из совместного сообщения сторон. Там сказано, что на данный момент участники планирующейся сделки подписали договор о намерениях, обязывающее соглашение они намерены заключить в первой половине 2022 г., после комплексной инвестиционной проверки бизнеса ритейлера. Им также надо будет получить корпоративное одобрение от всех сторон и согласования от Федеральной антимонопольной службы.
После закрытия сделки «Стокманн» будет интегрирован в маркетплейс «Сбермегамаркет», сказано в сообщении сторон. Сейчас на площадке последнего представлено свыше 3,5 млн товаров, включая одежду, электронную и бытовую технику, товары для дома, ремонта и проч. Сегмент, в котором работает «Стокманн», является для «Сбермегамаркета» одной из наиболее приоритетных и самых быстрорастущих категорий, несмотря на то, что активно развивать его маркетплейс начал лишь около года назад, цитируются в сообщении слова генерального директора сервиса Соломона Кунина. Он добавляет, что стратегическое партнерство с ритейлером позволит компании не только расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах, но и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж».
«Стокманн» – fashion-ритейлер, который специализируется на продаже одежды, обуви, товаров для детей и дома. Он развивает в России около 600 брендов в среднеценовом и премиальном сегментах (среди них Guess, Тommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Furla и проч.) и управляет 12 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Флагманский универмаг компании открылся в прошлом году в здании «Смоленского пассажа - 2». Аудитория интернет-магазина ритейлера, который был запущен в 2018 г., насчитывает 1,5 млн человек в месяц. Выручка АО «Стокманн» в 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 5,67 млрд руб., чистый убыток – 978,7 млн руб. Сам «Стокманн» оценивает свой оборот за прошлый год в 10 млрд руб.
«Стокманн» выступит fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе за счет более успешного опыта в онлайн-торговле, который есть у «Сбермегамаркета».
Условия сделки стороны не разглашают. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с учетом чистого убытка и долговых обязательств «Сбер» может заплатить за бизнес ритейлера 1-1,5 млрд руб. Для банка это небольшая и низкорискованная сделка, так как он инвестирует в развитие своей экосистемы десятки миллиардов рублей.
За счет приобретения «Стокманна» «Сбермегамаркет» усилит свои позиции в fashion-сегменте, маркетплейс получит известную потребителю компанию с хорошими брендами и развитой инфраструктурой, отмечает эксперт. Он также добавляет, что такие активы сейчас крайне интересны различным сервисам, и напоминает, что в прошлом году «Яндекс.Маркет» планировал купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy (эта сделка в итоге не состоялась).
Сам сегмент сейчас активно развивается в онлайне. Его общий оборот по итогам прошлого года, по данным Бурмистрова, увеличился на 40% до 860 млрд руб. В этом году он прогнозирует рост еще на 20% – примерно до 1 трлн руб.