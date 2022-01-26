«Сбер» покупает торговую сеть «Стокманн»

После закрытия сделки «Стокманн» будет интегрирован в маркетплейс «Сбермегамаркет», сказано в сообщении сторон. Сейчас на площадке последнего представлено свыше 3,5 млн товаров, включая одежду, электронную и бытовую технику, товары для дома, ремонта и проч. Сегмент, в котором работает «Стокманн», является для «Сбермегамаркета» одной из наиболее приоритетных и самых быстрорастущих категорий, несмотря на то, что активно развивать его маркетплейс начал лишь около года назад, цитируются в сообщении слова генерального директора сервиса Соломона Кунина. Он добавляет, что стратегическое партнерство с ритейлером позволит компании не только расширить ассортимент на площадке за счет брендов в среднеценовом и премиальном сегментах, но и «откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж».