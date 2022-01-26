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22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства экспедитора

Местный посредник собрал с транспортных компаний 370 млн рублей и скрылся с деньгами
Ксения Потаева
22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства экспедитора / Евгений Разумный / Ведомости

На территории Казахстана простаивает 22 железнодорожных состава (более 1600 вагонов) с российскими грузами из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ), рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС). По его словам, казахстанский экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.» получил от российских грузоотправителей около 370 млн руб. для оплаты перевозки и пропал с деньгами. В свою очередь, КТЖ отказывается везти грузы, пока услугу не оплатят.

Информацию подтвердили представители двух российских экспедиторов – «Эникарго» и «Литкола», вагоны которых (собственные и арендованные) заблокированы на территории Казахстана. На 26 января простой вагонов достигает 19 суток. В Казахстане зависла отправка десятков грузоотправителей лесных и строительных грузов, металлоконструкций, товаров народного потребления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных