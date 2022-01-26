22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства экспедитора

На территории Казахстана простаивает 22 железнодорожных состава (более 1600 вагонов) с российскими грузами из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ), рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС). По его словам, казахстанский экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.» получил от российских грузоотправителей около 370 млн руб. для оплаты перевозки и пропал с деньгами. В свою очередь, КТЖ отказывается везти грузы, пока услугу не оплатят.