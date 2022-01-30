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Китайцы хотят построить кольцевую автодорогу вокруг Владивостока

С ними за этот проект поборется консорциум Руслана Байсарова и Газпромбанка
Денис Ильюшенков
У китайской компании есть опыт реализации инфраструктурных проектов различной сложности в России / Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционное подразделение китайской CRCC (China Railway Construction Corporation) 17 января подало частную концессионную инициативу (ЧКИ) на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CRCC International Investment. Сейчас пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.

Это первая ЧКИ китайской компании в сфере инфраструктурных проектов в России, пояснил «Ведомостям» инвестиционный директор по Евразийскому региону CRCC International Investment Линь Ян. Соглашение о сотрудничестве по проекту компания и правительство Приморья заключили на Восточном форуме в 2021 г., писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных