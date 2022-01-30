Китайцы хотят построить кольцевую автодорогу вокруг Владивостока

Китайцы хотят построить кольцевую автодорогу вокруг ВладивостокаС ними за этот проект поборется консорциум Руслана Байсарова и Газпромбанка
Инвестиционное подразделение китайской CRCC (China Railway Construction Corporation) 17 января подало частную концессионную инициативу (ЧКИ) на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CRCC International Investment. Сейчас пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.
Это первая ЧКИ китайской компании в сфере инфраструктурных проектов в России, пояснил «Ведомостям» инвестиционный директор по Евразийскому региону CRCC International Investment Линь Ян. Соглашение о сотрудничестве по проекту компания и правительство Приморья заключили на Восточном форуме в 2021 г., писал РБК.
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