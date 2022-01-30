Китайцы хотят построить кольцевую автодорогу вокруг Владивостока

Это первая ЧКИ китайской компании в сфере инфраструктурных проектов в России, пояснил «Ведомостям» инвестиционный директор по Евразийскому региону CRCC International Investment Линь Ян. Соглашение о сотрудничестве по проекту компания и правительство Приморья заключили на Восточном форуме в 2021 г., писал РБК.