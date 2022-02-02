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Прокуратура нашла нарушения в работе таможни на финской границе

Несмотря на потери транспортников, таможенникам серьезное наказание не грозит, считают юристы
Ксения Потаева
Алексей Даничев / РИА Новости

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура (входит в Северо-Западную транспортную прокуратуру) нашла нарушения в работе сотрудников международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Торфяновка» Выборгской таможни на российско-финской границе. Это следует из ответов прокуратуры от 14 декабря 2021 г. и 21 января 2022 г. на заявление логистической компании СДЭК, направленное в ноябре. Копия ответа есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил заявитель.

В октябре и ноябре прошлого года на МАПП «Торфяновка» таможня начала задерживать и тщательно проверять фуры, везущие сборный груз для российских покупателей-физлиц из финских интернет-магазинов («Ведомости» писали об этом 24 ноября). Задержки составляли в среднем 5–6 дней. Таможенники не объясняли причины проверок, а логистические компании несли репутационные и финансовые потери. Так, за простой автомобиля в сутки приходилось платить по 150 евро и около 75 000 руб. за погрузочно-разгрузочные операции. Кроме того, в посылках были товары, перевозка которых требует строгого температурного режима (рыба, икра, сыр, молочные продукты), и задержка могла привести к их порче. СДЭК тогда обратилась в транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности таможни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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