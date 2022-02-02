Прокуратура нашла нарушения в работе таможни на финской границе

В октябре и ноябре прошлого года на МАПП «Торфяновка» таможня начала задерживать и тщательно проверять фуры, везущие сборный груз для российских покупателей-физлиц из финских интернет-магазинов («Ведомости» писали об этом 24 ноября). Задержки составляли в среднем 5–6 дней. Таможенники не объясняли причины проверок, а логистические компании несли репутационные и финансовые потери. Так, за простой автомобиля в сутки приходилось платить по 150 евро и около 75 000 руб. за погрузочно-разгрузочные операции. Кроме того, в посылках были товары, перевозка которых требует строгого температурного режима (рыба, икра, сыр, молочные продукты), и задержка могла привести к их порче. СДЭК тогда обратилась в транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности таможни.