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Игрушки и товары для творчества могут подорожать в 1,5 раза

Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку еще и на такую продукцию
Маргарита Соболь
Необходимость в маркировке представитель Минпромторга объясняет тем, что, по данным АИДТ, объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 г. превысил 43% / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг обратился в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. «Ведомости» ознакомились с текстом письма. Из него следует, что речь идет, к примеру, о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх (конструкторы и модели для сборки, головоломки и т. д.), самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами и проч. В АИДТ получение такого письмо подтвердили. Вопрос введения маркировки действительно рассматривается, подтвердил представитель Минпромторга. По его словам, по результатам проработки перечня конкретных позиций детских товаров с государственными органами и бизнесом ведомство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента на добровольной основе. Такая мера, как правило, проводится перед обязательным внедрением системы, отмечают два участника рынка. Тем более что, по их данным, проект постановления правительства уже подготовлен, а сам эксперимент должен стартовать 1 июня.

Необходимость в маркировке представитель Минпромторга объясняет тем, что, по данным АИДТ, объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 г. превысил 43%. Представитель самой ассоциации уточняет, что доля поддельных товаров действительно высока лишь в 4–5 из 215 категорий детской продукции – в основном это куклы, настольные игры, конструкторы и машинки. Здесь введение маркировки, по словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, может помочь с обелением рынка, но в распространении этой системы на все категории нет необходимости – ни производители, ни дистрибуторы, ни розничные сети к этому просто не готовы. Президент Inventive Retail Group (дистрибутор брендов Mattel, Lego, Hasbro, Chicco, Spin Master) Тихон Смыков добавляет, что проблемы контрафакта у цивилизованных продавцов нет, хотя у небольших несетевых магазинов или рынков, а также у онлайн-ритейлеров она может стоять остро. На рынке товаров для творчества почти нет контрабанды и контрафакта, говорит директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац. Не подделывают в России и настольные игры и модели для сборки, утверждает гендиректор старейшего в России производства «Звезда» Евгений Панов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных