Сумма сделок по покупке компаний в сельском хозяйстве выросла в 3 раза

Сумма сделок по покупке компаний в сельском хозяйстве выросла в 3 разаМногие аграрии готовы продать бизнес из-за удорожания активов
В 2021 г. в агропромышленном комплексе России заключено сделок по слияниям и поглощениям на сумму $1 млрд, подсчитал Россельхозбанк. Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой – элеваторами, портами, транспортом, говорит заместитель директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников. Он также отмечает и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.
Крупнейшей сделкой 2021 г. стала продажа группой Tonnies крупного производителя свинины АПК «Дон» (мощностью свыше 112 000 т в год) таиландской Charoen Pokphand Foods (CP Foods) за 22 млрд руб., говорится в материалах Россельхозбанка. Кроме того, группа компаний «Сибагро» выкупила фирму «Промагро», которой принадлежат три свинокомплекса, мясоперерабатывающее, комбикормовое производство и 42 000 га сельскохозяйственных земель. «КДВ-групп» (производитель «Кириешек», «Бабкиных семечек», сладостей «Яшкино» и др.) покупала молочные и растениеводческие активы у агрохолдинга «Красный Восток» и датских Danrus Agro, Avgas и т. д., продолжает представитель банка.