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Сумма сделок по покупке компаний в сельском хозяйстве выросла в 3 раза

Многие аграрии готовы продать бизнес из-за удорожания активов
Екатерина Бурлакова
В условиях волатильности цен на сельскохозяйственную продукцию земля служит защитным активом, который позволяет сохранить капитал / Евгений Разумный / Ведомости

В 2021 г. в агропромышленном комплексе России заключено сделок по слияниям и поглощениям на сумму $1 млрд, подсчитал Россельхозбанк. Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой – элеваторами, портами, транспортом, говорит заместитель директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников. Он также отмечает и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.

Крупнейшей сделкой 2021 г. стала продажа группой Tonnies крупного производителя свинины АПК «Дон» (мощностью свыше 112 000 т в год) таиландской Charoen Pokphand Foods (CP Foods) за 22 млрд руб., говорится в материалах Россельхозбанка. Кроме того, группа компаний «Сибагро» выкупила фирму «Промагро», которой принадлежат три свинокомплекса, мясоперерабатывающее, комбикормовое производство и 42 000 га сельскохозяйственных земель. «КДВ-групп» (производитель «Кириешек», «Бабкиных семечек», сладостей «Яшкино» и др.) покупала молочные и растениеводческие активы у агрохолдинга «Красный Восток» и датских Danrus Agro, Avgas и т. д., продолжает представитель банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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