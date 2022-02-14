Сумма сделок по покупке компаний в сельском хозяйстве выросла в 3 раза

В 2021 г. в агропромышленном комплексе России заключено сделок по слияниям и поглощениям на сумму $1 млрд, подсчитал Россельхозбанк. Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой – элеваторами, портами, транспортом, говорит заместитель директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников. Он также отмечает и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.